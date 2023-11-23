Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 22 ноября 2023

Отливка стали. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы, к которым относятся железо, сталь и чугун, являются одними из самых важных промышленных материалов в мире. Они используются в производстве широкого спектра товаров и услуг, от строительства и машиностроения до транспорта и электроэнергетики. По некоторым оценкам, черные металлы составляют около 10% мирового ВВП. Переработка черных металлов сокращает потребление природных ресурсов, снижает загрязнение окружающей среды и позволяет заработать неплохие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в ноябре.

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Интересные факты о железе

Это второй по распространенности металл в земной коре. Его можно найти в чистом виде, в метеоритах, а также в виде окислов, сульфидов и других соединений. Первые упоминания о железе относятся к III тысячелетию до н. э. В это время железо использовалось преимущественно в украшениях и небольших изделиях. В первом тысячелетии до нашей эры началось производство железа в больших масштабах. Это связано с развитием металлургических технологий, позволивших получать железо из руды.

Животным и растениям нужно железо. Растения используют его в хлорофилле — пигменте, используемом в фотосинтезе. Люди используют железо в молекулах гемоглобина в крови, чтобы обеспечить транспортировку кислорода в ткани по всему телу.

Слишком большое количество железа в организме человеку может быть очень токсичным 20 мг на килограмм веса тела считаются токсичными, а 60 мг на килограмм — смертельными. При этом многие взрослые не получают достаточного количества железа и страдают от состояния, известного как анемия — дефицита количества или качества эритроцитов, что приводит к усталости.

Железный век сменил бронзовый век не потому, что железо превосходит бронзу, а скорее потому, что его больше и с ним легче работать. На самом деле бронза обычно твердее железа.

Несмотря на чрезвычайно обильные запасы железа, глобальные запасы этого металла не будут вечными — по оценкам ученых, на Земле осталось запасов железа только на века. Речь идет о пригодных для добычи, согласно нынешним темпам потребления и технологиям.

Как правильно сдавать металлолом

Для изготовления сталей и чугунов широко используется переработка металлических изделий, предназначенных для утилизации. Этот метод не только способствует эффективному вторичному использованию металла, но и обеспечивает экономию природных ресурсов и уменьшает негативное влияние на окружающую среду. При правильной организации процесса переработки металлолом может также приносить значительную прибыль.

Для максимизации выгоды от сдачи металлолома важно учитывать следующие аспекты:

Разделяйте металлолом на черные и цветные металлы, учитывая, что цветные металлы, как правило, оцениваются выше. Отделяйте нержавеющую сталь от углеродистой, поскольку нержавеющая сталь обычно более ценна. Разбирайте металлические изделия на составляющие, чтобы облегчить их дальнейшую переработку. Удаляйте ржавчину и другие нежелательные примеси из металлических изделий, а также избавляйтесь от неметаллических компонентов в металлоломе.

Цены на лом черных металлов

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 4 грн до 5,5 грн

Винницкая область — от 3 грн до 4 грн

Днепропетровская область — от 5 грн до 5,5 грн

Житомирская область — от 3 грн до 4 грн

Закарпатская область — от 3,5 грн до 4,5 грн

Запорожская область — от 6,5 грн до 7,5 грн

Ивано-Франковская область — от 2 грн до 4,5 грн

Кировоградская область — от 3 грн до 4 грн

Львовская область — от 3 грн до 4 грн

Николаевская область — от 3 грн до 5 грн

Одесская область — от 3 грн до 5 грн

Полтавская область — от 3 грн до 5 грн

Сумская область — от 3 грн до 6 грн

Тернопольская область — от 2 грн до 4,5 грн

Харьковская область — от 3 грн до 5 грн

Хмельницкая область — от 2,5 грн до 4 грн

Черкасская область — от 2,5 грн до 4 грн

Черновицкая область — от 3 грн до 5 грн

Черниговская область — от 3 грн до 4,5 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, латуни и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, который играет немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.