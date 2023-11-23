Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 22 ноября 2023

Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября
Черные металлы, к которым относятся железо, сталь и чугун, являются одними из самых важных промышленных материалов в мире. Они используются в производстве широкого спектра товаров и услуг, от строительства и машиностроения до транспорта и электроэнергетики. По некоторым оценкам, черные металлы составляют около 10% мирового ВВП. Переработка черных металлов сокращает потребление природных ресурсов, снижает загрязнение окружающей среды и позволяет заработать неплохие деньги.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в ноябре.
Интересные факты о железе
Это второй по распространенности металл в земной коре. Его можно найти в чистом виде, в метеоритах, а также в виде окислов, сульфидов и других соединений. Первые упоминания о железе относятся к III тысячелетию до н. э. В это время железо использовалось преимущественно в украшениях и небольших изделиях. В первом тысячелетии до нашей эры началось производство железа в больших масштабах. Это связано с развитием металлургических технологий, позволивших получать железо из руды.
Животным и растениям нужно железо. Растения используют его в хлорофилле — пигменте, используемом в фотосинтезе. Люди используют железо в молекулах гемоглобина в крови, чтобы обеспечить транспортировку кислорода в ткани по всему телу.
Слишком большое количество железа в организме человеку может быть очень токсичным 20 мг на килограмм веса тела считаются токсичными, а 60 мг на килограмм — смертельными. При этом многие взрослые не получают достаточного количества железа и страдают от состояния, известного как анемия — дефицита количества или качества эритроцитов, что приводит к усталости.
Железный век сменил бронзовый век не потому, что железо превосходит бронзу, а скорее потому, что его больше и с ним легче работать. На самом деле бронза обычно твердее железа.
Несмотря на чрезвычайно обильные запасы железа, глобальные запасы этого металла не будут вечными — по оценкам ученых, на Земле осталось запасов железа только на века. Речь идет о пригодных для добычи, согласно нынешним темпам потребления и технологиям.
Как правильно сдавать металлолом
Для изготовления сталей и чугунов широко используется переработка металлических изделий, предназначенных для утилизации. Этот метод не только способствует эффективному вторичному использованию металла, но и обеспечивает экономию природных ресурсов и уменьшает негативное влияние на окружающую среду. При правильной организации процесса переработки металлолом может также приносить значительную прибыль.
Для максимизации выгоды от сдачи металлолома важно учитывать следующие аспекты:
- Разделяйте металлолом на черные и цветные металлы, учитывая, что цветные металлы, как правило, оцениваются выше.
- Отделяйте нержавеющую сталь от углеродистой, поскольку нержавеющая сталь обычно более ценна.
- Разбирайте металлические изделия на составляющие, чтобы облегчить их дальнейшую переработку.
- Удаляйте ржавчину и другие нежелательные примеси из металлических изделий, а также избавляйтесь от неметаллических компонентов в металлоломе.
Цены на лом черных металлов
Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:
Киевская область — от 4 грн до 5,5 грн
Винницкая область — от 3 грн до 4 грн
Днепропетровская область — от 5 грн до 5,5 грн
Житомирская область — от 3 грн до 4 грн
Закарпатская область — от 3,5 грн до 4,5 грн
Запорожская область — от 6,5 грн до 7,5 грн
Ивано-Франковская область — от 2 грн до 4,5 грн
Кировоградская область — от 3 грн до 4 грн
Львовская область — от 3 грн до 4 грн
Николаевская область — от 3 грн до 5 грн
Одесская область — от 3 грн до 5 грн
Полтавская область — от 3 грн до 5 грн
Сумская область — от 3 грн до 6 грн
Тернопольская область — от 2 грн до 4,5 грн
Харьковская область — от 3 грн до 5 грн
Хмельницкая область — от 2,5 грн до 4 грн
Черкасская область — от 2,5 грн до 4 грн
Черновицкая область — от 3 грн до 5 грн
Черниговская область — от 3 грн до 4,5 грн
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, латуни и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.
Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, который играет немаловажную роль в истории человечества.
Кроме того, мы писали о ценах на нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.
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