Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 22 листопада 2023

Виливка сталі. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали, до яких належать залізо, сталь та чавун, є одними з найважливіших промислових матеріалів у світі. Вони використовуються у виробництві широкого спектру товарів та послуг, від будівництва та машинобудування до транспорту та електроенергетики. За деякими оцінками, чорні метали становлять близько 10% світового ВВП. Переробка чорних металів скорочує споживання природних ресурсів, знижує забруднення довкілля та дозволяє заробити на цьому непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про залізо

Це другий за поширеністю метал у земній корі. Його можна знайти у чистому вигляді, у метеоритах, а також у вигляді оксидів, сульфідів та інших сполук. Перші згадки про залізо належать до III тисячоліття до н. е. У цей час залізо використовувалося переважно в прикрасах та невеликих виробах. У першому тисячолітті до нашої ери почалося виробництво заліза у великих масштабах. Це пов'язано з розвитком металургійних технологій, які дозволили одержувати залізо з руди.

Тваринам та рослинам потрібно залізо. Рослини використовують його у хлорофілі — пігменті, що використовується у фотосинтезі. Люди використовують залізо в молекулах гемоглобіну в крові, щоб забезпечити транспортування кисню до тканин по всьому тілу.

Надто велика кількість заліза у організмі людині може бути дуже токсичною. 20 мг на кілограм ваги тіла вважаються токсичними, а 60 мг на кілограм — смертельними. При цьому багато дорослих не отримують достатньої кількості заліза і страждають від стану, відомого як анемія — дефіциту кількості або якості еритроцитів, що призводить до втоми.

Залізне століття змінило бронзове століття не тому, що залізо перевершує бронзу, а скоріше тому, що його більше і з ним легше працювати. Насправді бронза зазвичай твердіша за залізо.

Незважаючи на надзвичайно рясні запаси заліза, глобальні запаси цього металу не будуть вічними — за оцінками вчених, на Землі залишилося запасів заліза лише на століття. Йдеться про придатні для видобутку, відповідно до нинішніх темпів споживання та технологій запаси.

Як правильно здавати металобрухт

Для виготовлення сталей та чавунів широко застосовується переробка металевих виробів, призначених для утилізації. Цей метод не тільки сприяє ефективному вторинному використанню металу, але й забезпечує економію природних ресурсів та зменшує негативний вплив на навколишнє середовище. При правильній організації процесу переробки металобрухт може також приносити значний прибуток.

Для максимізації вигоди від здавання металобрухту важливо враховувати такі аспекти:

Розділяйте металобрухт на чорні та кольорові метали з огляду на те, що кольорові метали, як правило, оцінюються вище. Відокремлюйте нержавіючу сталь від вуглецевої, оскільки нержавіюча сталь зазвичай цінніша. Розбирайте складні металеві вироби на складові, щоб полегшити їхню подальшу переробку. Видаляйте іржу та інші небажані домішки з металевих виробів, а також позбавляйтеся неметалевих компонентів у металобрухті.

Ціни на брухт чорних металів

Середні ціни по областях України за 1 кг чермета, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду та стану металобрухту:

Київська область — від 4 грн до 5,5 грн

Вінницька область — від 3 грн до 4 грн

Дніпропетровська область — від 5 грн до 5,5 грн

Житомирська область — від 3 грн до 4 грн

Закарпатська область — від 3,5 грн до 4,5 грн

Запорізька область — від 6,5 грн до 7,5 грн

Івано-Франківська область — від 2 грн до 4,5 грн

Кіровоградська область — від 3 грн до 4 грн

Львівська область — від 3 грн до 4 грн

Миколаївська область — від 3 грн до 5 грн

Одеська область — від 3 грн до 5 грн

Полтавська область — від 3 грн до 5 грн

Сумська область — від 3 грн до 6 грн

Тернопільська область — від 2 грн до 4,5 грн

Харківська область — від 3 грн до 5 грн

Хмельницька область — від 2,5 грн до 4 грн

Черкаська область — від 2,5 грн до 4 грн

Чернівецька область — від 3 грн до 5 грн

Чернігівська область — від 3 грн до 4,5 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, латуні та алюмінію в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здачі металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що грає важливу роль історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на нержавіючу сталь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.