Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 5 января 2024 года

Выплавка меди. Источник: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь является дорогостоящим цветным металлом, применяемым в различных отраслях промышленности, включая электротехнику, машиностроение, строительство и многие другие области. Уникальные характеристики этого металла, такие как высокая электропроводность, прочность и стойкость к коррозии, придают ему высокий статус и ценность. Именно поэтому пункты приема вторсырья готовы платить значительные суммы за медь.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 5 января 2024 года.

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Интересные факты о меди

Добыча медной руды может привести к серьезным экологическим последствиям. Озеро Беркли-Пит, находящееся в штате Монтана, США, является результатом закрытия медного рудника в 1982 году. После закрытия копи сливные насосы были демонтированы, что привело к постепенному заполнению ямы, содержащей большое количество токсичных отходов, грунтовыми водами и создало угрозу для окружающей среды.

Медь — важный микроэлемент, необходимый для нормального функционирования организма. Суточная норма его потребления для взрослых составляет 2-3 мг. Этот микроэлемент можно получить из различных продуктов питания, таких как морепродукты, говяжья печень, цельнозерновые продукты, орехи и семена, а также из многочисленных овощей и фруктов.

Медь отличается выдающейся электропроводностью, являясь одним из самых эффективных проводников электричества. В этом аспекте она уступает только серебру. Медные провода используются в обмотках динамо-машин и электрических моторов, а также в производстве кабелей и трансформаторов.

Медь — это один из немногих металлов, встречающихся в природе в виде самородков. Самородки меди — это куски металла, содержащие только небольшую часть других примесей. Они могут быть разных размеров, от небольших кристаллов до больших глыб. Самородки меди имеют красный или красно-коричневый цвет. Они могут быть жесткими или мягкими, в зависимости от содержания примесей.

Медь обладает антибактериальными свойствами, которые обусловлены ее способностью выделять ионы меди. Ионы меди разрушают клеточную оболочку бактерий, что приводит к их гибели. Эти свойства меди были известны людям издревле. В Древней Греции и Риме медные сосуды использовались для хранения воды и вина, чтобы предотвратить их порчу. В средневековой Европе медные тарелки и чашки использовались для защиты от пищевых отравлений.

Как правильно сдавать медь

Как было упомянуто ранее, медь является ценным металлом, находящим применение в различных отраслях промышленности. Цены на медь в пунктах приема вторичных материалов могут меняться в зависимости от нескольких факторов, таких как состояние материала, наличие примесей, его форма и место сдачи.

Для получения максимальной выплаты при сдаче медного лома важно выполнить несколько простых шагов перед тем, как доставить его в пункт вторичных материалов.

К примеру, рекомендуется очистить медные изделия от других материалов и металлов. Важно учесть, что медные кабели с сильным окислением, которые были обожжены для снятия изоляции, могут иметь более низкую стоимость. В таких случаях лучше использовать механический метод очищения.

Пункты приема готовы принимать различные виды меди, такие как кабели, обмотки от двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование, медные трубы, резервуары кондиционеров и теплообменники с медными трубками. Практика показывает, что наиболее выгодно составлять большие объемы меди сразу в одном приеме, поскольку некоторые приемные пункты оказывают услуги по транспортировке металлолома.

Цены на лом меди в Украине в январе 2024 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 5 января 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 220 до 275 грн;

Винницкая область — от 200 до 210 грн;

Днепропетровская область — от 200 до 235 грн;

Житомирская область — от 190 до 215 грн;

Закарпатская область — от 175 до 195 грн;

Запорожская область — от 210 до 255 грн;

Ивано—Франковская область — от 170 до 205 грн;

Кировоградская область — от 165 до 195 грн;

Львовская область — от 170 до 180 грн;

Николаевская область — от 200 до 230 грн;

Одесская область — от 215 до 260 грн;

Полтавская область — от 210 до 255 грн;

Сумская область – от 160 до 200 грн;

Тернопольская область — от 160 до 185 грн;

Харьковская область — от 220 до 275 грн;

Хмельницкая область — от 200 до 245 грн;

Черкасская область — от 140 до 180 грн;

Черновицкая область — от 170 до 195 грн;

Черниговская область — от 185 до 220 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и чермета нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на золото и латунь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.