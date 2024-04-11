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Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в апреле

11 апреля 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 11 апреля 2024 года — сколько стоит ячмень
Уборка урожая. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на ячмень в Украине продолжают расти. Вероятно, это связано с возросшим спросом на этот вид зерновой культуры как составляющей корма для животных, особенно в условиях роста производства мяса и молока.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 11 апреля 2024 года.

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По состоянию на 11 апреля средняя цена на ячмень в Украине составляет 5 073 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на ячмень в Украине на 11 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на ячмень начала расти. Так, в четверг, 4 апреля, стоимость ячменя составила 4 961 грн за тонну, а в пятницу, 5 апреля, и субботу, 6 апреля, снизилась до 4 932 грн. Однако, с воскресенья, 7 апреля, цена на ячмень начала повышаться и до понедельника, 8 апреля, составила 4 943 грн за тонну. А во вторник, 9 апреля, и в среду, 10 апреля, тонна ячменя стоила уже 5 073 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

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Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень в Украине формируются в основном в зависимости от спроса и предложения на рынке зерновых. Рост цен на ячмень может быть связан с возросшим спросом на эту культуру, особенно в связи с ростом производства мяса и молока. Кроме того, цены могут влиять на блокировку польских границ, что может ограничить доступ к рынкам сбыта и повлиять на стоимость зерна.

Однако следует учитывать, что цены на ячмень могут колебаться и в зависимости от погодных условий, урожайности других зерновых культур, а также изменений на мировых рынках. К примеру, высокие цены на пшеницу могут заставить фермеров переключиться на выращивание других зерновых, таких как ячмень, что может привести к увеличению его цен.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и кукурузы.

Мы также писали, сколько урожая планируют собрать и что будет с ценами в Украине. В этом году планируется засеять не меньше территорий, чем в прошлом. Но за неимением средств фермеры вынуждены отказываться от дорогих удобрений и современных технологий.

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