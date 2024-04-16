Цены на зерновые в Украине на 16 апреля 2024 года

Трактор в поле. Фото: wirestock/Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины столкнулся с серьезными препятствиями из-за войны с Россией. До начала вторжения Украина занимала ведущие позиции на мировом рынке зерновых культур. Однако нападение России и постоянные обстрелы украинских портов на Черном море существенно навредили экспортерам украинского зерна. В то же время отечественные перевозчики столкнулись с блокированием наземных маршрутов на западных границах Украины европейскими фермерами. Однако есть и положительные моменты: правительство Польши учредило Совет по сотрудничеству с Украиной, который будет заниматься вопросами восстановления, экономического сотрудничества и трансграничного партнерства между двумя странами.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень по состоянию на 16 апреля 2024 года.

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По состоянию на 16 апреля средняя цена на ячмень в Украине составляет 5 009 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 16 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние дни выросла на 1,3%. Так, в понедельник, 8 апреля, средняя стоимость тонны ячменя равнялась 4 964 грн. Практически всю неделю цена на ячмень в Украине росла. Во вторник, 9 апреля, стоимость тонны этой зерновой культуры выросла до 5 073 грн. К субботе, 13 апреля, стоимость ячменя в Украине выросла до своего недельного максимума в 5 234 грн. За выходные цена ячменя существенно упала. В понедельник, 15 апреля, стоимость этой зерновой культуры упала до 5 009 грн. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, украинский морской коридор стал настоящим спасением не только для отечественного аграрного сектора, но и для других экспортеров, в частности металлургической продукции.

"В настоящее время не менее двух третей украинского аграрного и металлургического экспорта осуществляется морским путем", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и подсолнечника.

Мы также сообщали, на сколько в Украине подорожали мясо, колбаса и сало. Несмотря на тяжелые испытания, через которые проходит экономика Украины с начала войны, украинские ритейлеры успешно сдерживают рост цен на пищевые продукты.