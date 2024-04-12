Ціни на зернові в Україні станом на 12 квітня 2024 року — скільки коштує соя

Збирання врожаю. Фото: grownextgen.org

Ціни на сою в Україні підвищуються через ряд факторів, включаючи збільшений попит та складнощі з поставками через блокування польського кордону. Це обмеження перешкоджає нормальному руху товарів, що призводить до збільшення цін на ринку.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 12 квітня 2024 року.

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Станом на 12 квітня середня ціна на сою в Україні становить 17 138 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 12 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на сою упродовж останнього тижня зросли. У суботу, 6 квітня, вартість сої становила 17 048 грн за тонну, а у неділю, 7 квітня, та у понеділок, 8 квітня, — 17 068 грн. У вівторок, 9 квітня, ціна на сою зросла до 17 118 грн за тонну і протрималась на такому рівні до середи, 10 квітня. Проте у четвер, 11 квітня, тонна сої коштувала вже17 138 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Ціни на сою в Україні формуються під впливом різних факторів, які включають погодні умови, світовий попит, виробничі витрати та торгівельні угоди. Погодні умови можуть впливати на врожайність, що в свою чергу може вплинути на загальний обсяг пропозиції на ринку.

Світовий попит на сою також важливий, оскільки великі покупці, такі як Китай, можуть впливати на глобальні ціни. Виробничі витрати, такі як ціни на паливо та добрива, також можуть впливати на ціни на сою, оскільки вони становлять значну частину витрат фермерів. Також важливою є торгівельна політика, так як вона може визначати доступ до ринків та умови торгівлі.

Блокування польського кордону також впливає на ціни на сою в Україні. Польща є важливим транзитним пунктом для транспортування сої та інших сільськогосподарських продуктів до країн Європейського союзу та інших ринків. Блокування кордону призводить до затримок у поставках, що може спричинити дефіцит товарів на ринку та підвищення цін. Крім того, це також може призвести до втрат для виробників та компаній, які відправляють свою продукцію через польські кордони.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та кукурудзи.

Ми також писали, скільки врожаю планують зібрати та що буде з цінами в Україні. Цього року планується засіяти не менше територій, ніж минулого. Але через брак коштів фермери змушені відмовлятися від дорогих добрив і сучасних технологій.