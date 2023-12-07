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Цены на зерно в Украине — сколько стоит кукуруза в декабре

7 декабря 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 7 декабря 2023 года
Уборка кукурузы. Фото: centreagricole.ca
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украина, один из крупнейших мировых поставщиков зерна, испытывает серьезные трудности в экспорте из-за военных действий. Одна из главных проблем —  блокада украинских портов в Черном море со стороны России. Еще одним вызовом для отечественных аграриев стали забастовки польских перевозчиков на границе с Украиной. Тем не менее, есть и положительные моменты: министры аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский и земледелия Республики Болгария Кирилл Ватев утвердили процедуру экспорта определенных видов агропродукции в Болгарию. В частности, согласован порядок применения процедуры верификации для экспорта в Болгарию четырех культур: рапса, кукурузы, пшеницы и подсолнечника. Этот механизм предполагает выдачу лицензий после двусторонних консультаций со страной-получателем.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 7 декабря.

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По состоянию на 7 декабря средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 002 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 7 декабря 2023 года
Средняя цена на кукурузу в Украине по состоянию на 7 декабря 2023 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу в основном росла. Так, в среду, 29 ноября, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5 002 грн. Далее цена на кукурузу в Украине росла несколько раз: до 5 033 грн в четверг, 30 ноября; до 5 044 грн в пятницу, 24 ноября, и до 5 062 грн за тонну кукурузы в субботу, 2 декабря. Такая стоимость этой зерновой культуры продержалась до понедельника, 4 декабря, и после кратковременного падения до 5 033 грн за тонну выросла до 5 093 грн, что является наибольшей ценой этой зерновой культуры за неделю.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 7 декабря 2023 года
Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине определяются несколькими основными факторами. В первую очередь, важную роль играют мировые цены на эту зерновую культуру, учитывая статус Украины как крупного мирового производителя и поставщика этого продукта. Следовательно, изменения цен на мировых биржах оказывают значительное влияние на внутренний рынок страны.

Во-вторых, влияние на цену определяет уровень урожая. Успешные урожаи обычно сопровождаются снижением цен на внутреннем рынке, в то время как неудачные могут вызвать их повышение.

В-третьих, спрос на кукурузу на внутреннем рынке также влияет на цены. Повышенный спрос, особенно в связи с использованием кукурузы в качестве корма и производства продуктов питания и добавок, может привести к увеличению цен. Внешний спрос также имеет большое значение, учитывая роль Украины как ведущего экспортера кукурузы. Высокий спрос на мировых рынках может повлиять на цены на внутреннем рынке. Экономические факторы, такие как обменный курс и уровень инфляции, могут влиять на цены на кукурузу и другие товары, предоставляя дополнительные факторы для колебаний.

В настоящее время цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке испытывают влияние блокады морских портов со стороны России. Эта ситуация привела к значительному сокращению объемов экспорта зерна, что негативно отразилось на структуре цен. Кроме того, российское вторжение отрицательно сказывается на сельскохозяйственных предприятиях и земельных ресурсах в Украине, что в свою очередь влияет на общую урожайность зерновых. Важно подчеркнуть, что Украина продолжает оставаться одним из ведущих производителей и экспортеров зерна в мире, несмотря на продолжающийся второй год конфликт с Россией.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят ячмень и подсолнечник. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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