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Цены на зерно в Украине — сколько стоит кукуруза в апреле

10 апреля 2024 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 10 апреля 2024 года
Уборка урожая. Фото: wirestock/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В результате вторжения России экспорт зерна из Украины значительно сократился, что вызвано блокадой морских портов и разрушением инфраструктуры. Впрочем, благодаря новому морскому коридору, объемы экспорта зерновых в значительной степени восстановились и продолжают расти. В пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что на 8 апреля 2024 года экспорт зерновых и зернобобовых культур составил 36,439 миллиона тонн, что вдвое превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 10 апреля 2024 года.

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По состоянию на 10 апреля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 653 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 10 апреля 2024 года
Средняя цена на кукурузу в Украине на 10 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу упала на 0,4%. Так, во вторник, 2 апреля, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5 681 грн. Далее цена на кукурузу в Украине выросла до своего недельного максимума в 5 684 грн. После чего стоимость этой зерновой культуры начала падать. Во вторник, 9 апреля, она достигла наименьшей отметки за эту неделю, оказавшись на уровне 5 653 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры держится и сегодня.

Цены на зерновые в Украине на 10 апреля 2024 года
Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, на восстановление разрушенных Россией сельскохозяйственных активов потребуется от 56 до 60 миллиардов долларов. Впрочем, даже несмотря на огромные потери, аграрный сектор Украины продолжает восстанавливаться.

Как отметил эксперт, в прошлом году произошел рост как посевных площадей, так и объемов собранного урожая.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на уровне прошлого года", — добавил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и ячменя.

Мы также писали, сколько урожая планируют собрать и что будет с ценами в Украине. В этом году планируется засеять не меньше территорий, чем в прошлом. Но за неимением средств фермеры вынуждены отказываться от дорогих удобрений и современных технологий.

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