Цены на зерновые в Украине на 3 мая 2024 года

Уборка урожая. Фото: Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России в Украину экспорт зерновых серьезно пострадал и сократился. Интенсивные военные действия привели к повреждению или уничтожению множества сельскохозяйственных угодий, складов и элеваторов, а также другой важной инфраструктуры аграрного сектора. Кроме того, Россия продолжает атаковать украинские порты, а блокировка сухопутных маршрутов отечественных перевозчиков из-за протестов европейских фермеров усугубляет проблемы. Впрочем, есть и хорошие новости: фермеры юга Украины отмечают быстрое изменение климата, что приводит к раннему созреванию колоса пшеницы и ячменя. Это может привести к тому, что жатва начнется уже в конце мая, на 3-4 недели раньше обычного.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 3 мая.

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По состоянию на 3 мая 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 6 254 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 3 мая. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние выросла на 2,6%. Так, в четверг, 25 апреля, одна тонна пшеницы оценивалась в 6 096 грн, что составляло недельный минимум. Уже через день, 27 апреля, стоимость пшеницы выросла до 6 182 грн за тонну и продержалась на этой отметке 3 дня. В четверг, 2 мая, цена этой зерновой культуры достигла своего недельного максимума в 6 254 грн.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

В каком состоянии находится экспорт зерновых в Украине

По словам члена экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, к началу войны украинские аграрии производили 110 миллионов тонн зерновых вместе с масличными культурами. В настоящее время объем производства Украины составляет до 78 миллионов тонн. Эксперт отмечает, что были утрачены значительные площади посевов на востоке страны. При этом для удовлетворения внутреннего спроса стране необходимо 12-15 миллионов тонн. Почти весь остаток следует экспортом, причем 90% его осуществляется морским путем.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и ячменя.

Мы также писали, что в Украине к концу весны 2024 года цены на некоторые овощи из "борщового набора" начали набирать обороты. В частности, за последнюю неделю существенно подорожал лук.