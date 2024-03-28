Цены на зерно в Украине — сколько стоит соя в конце марта

Уборка урожая. Фото: Insa Osterhagen/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Вторжение России в Украину привело к уменьшению активности украинских морских портов и повреждению аграрной инфраструктуры, что затруднило производство и экспорт зерна. Дополнительные трудности возникают из-за забастовок европейских фермеров, которые блокируют автомобильные пути на границах. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский отметил, что Украина готова ввести систему лицензирования экспорта агропродукции в Польшу, которая поможет решить проблемы с украинским экспортом.

Новости.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 28 марта 2024 года.

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По состоянию на 28 марта средняя цена на сою в Украине составляет 16 885 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 28 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние дни выросла на 1,5%. Так, в среду, 20 марта, средняя стоимость тонны сои составила 16 626 грн. Уже на следующий день, в четверг, 21 марта, цена тонны сои выросла до 16 733 грн и продержалась на этом уровне два дня. Далее стоимость этой зерновой культуры выросла снова — до 16 747 грн. В среду, 27 марта, тонна сои достигла своего недельного максимума 16 885 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

В Украине в первую очередь на стоимость сои и других зерновых влияет война с Россией. Разрушение сельскохозяйственных угодий и нарушение логистических цепочек значительно сокращают предложение сои на рынке. Кроме того, на цены на сою в Украине влияют и другие факторы, такие как количество и качество урожая, уровень спроса, колебания цен на другие масличные культуры и т.д.

Мировые цены на сою также играют немаловажную роль. Украина является одним из основных экспортеров сои, поэтому мировые цены могут оказывать давление на внутренний рынок. Повышение мировых цен может стимулировать экспорт из Украины, что отразится на внутренних ценах.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника.

Мы также сообщали, что в мире ожидается подорожание шоколада, ведь стоимость какао-бобов бьет исторические рекорды в последнее время. Цены растут из-за возможного дефицита предложения.