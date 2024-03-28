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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя наприкінці березня

28 березня 2024 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя наприкінці березня
Збирання врожаю. Фото: Insa Osterhagen/Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Вторгнення Росії до України призвело до зменшення активності українських морських портів та пошкодження аграрної інфраструктури, що ускладнило виробництво та експорт зерна. Додаткові труднощі виникають через страйки європейських фермерів, які блокують автомобільні шляхи на кордонах. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зазначив що Україна готова запровадити систему ліцензування експорту агропродукції до Польщі, що допоможе розв'язати проблеми з українським експортом.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 28 березня 2024 року.

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Станом на 28 березня середня ціна на сою в Україні становить 16 885 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 28 березня 2024
Середня ціна на сою в Україні станом на 28 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів зросла на 1,5%. Так, у середу, 20 березня, середня вартість тонни сої становила 16 626 грн. Вже наступного дня, у четвер, 21 березня, ціна тонни сої зросла до 16 733 грн і протрималась на цьому рівні два дні. Далі вартість цієї зернової культури зросла знову — до 16 747 грн. У середу, 27 березня, тонна сої сягнула свого тижневого максимуму 16 885 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Ціни на зернові в Україні станом на 28 березня 2024
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

 Як формуються ціни на сою в Україні

В Україні насамперед на вартість сої та інших зернових впливає війна з Росією. Руйнування сільськогосподарських угідь та порушення логістичних ланцюжків значно скорочують пропозицію сої на ринку. Крім того, на ціни на сою в Україні впливають й інші фактори, такі як кількість та якість врожаю, рівень попиту, коливання цін на інші олійні культури тощо.

Світові ціни на сою також відіграють важливу роль. Україна є одним з основних експортерів сої, тому світові ціни можуть тиснути на внутрішній ринок. Підвищення світових цін може стимулювати експорт з України, що позначиться на внутрішніх цінах.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику.

Ми також повідомляли, що у світі очікується подорожчання шоколаду, адже вартість какао-бобів б'є історичні рекорди останнім часом. Ціни зростають через можливий дефіцит пропозиції.

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