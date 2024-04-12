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Цены на зерно в Украине — сколько стоит соя в апреле

12 апреля 2024 07:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 12 апреля 2024 года.
Уборка урожая. Фото: grownextgen.org
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на сою в Украине повышаются из-за ряда факторов, включая увеличенный спрос и сложности с поставками из-за блокирования польской границы. Это ограничение препятствует нормальному движению товаров, что приводит к увеличению цен на рынке.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 12 апреля 2024 года.

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По состоянию на 12 апреля средняя цена на сою в Украине составляет 17 138 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на сою в Украине на 12 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Цены на сою за последнюю неделю выросли. В субботу, 6 апреля, стоимость сои составила 17 048 грн за тонну, а в воскресенье, 7 апреля и в понедельник, 8 апреля, — 17 068 грн. Во вторник, 9 апреля, цена на сою выросла до 17 118 грн за тонну и продержалась на таком уровне до среды, 10 апреля. Однако в четверг, 11 апреля, тонна сои стоила уже 17 138 грн. Такая цена этой зерновой культуры держится и сегодня.

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Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

Цены на сою в Украине формируются под влиянием различных факторов, включающих погодные условия, мировой спрос, производственные издержки и торговые соглашения. Погодные условия могут влиять на урожайность, что, в свою очередь, может повлиять на общий объем предложения на рынке.

Мировой спрос на сою также важен, поскольку крупные покупатели, такие как Китай могут влиять на глобальные цены. Производственные расходы, такие как цены на топливо и удобрения, могут также влиять на цены на сою, поскольку они составляют значительную часть расходов фермеров. Также важна торговая политика, так как она может определять доступ к рынкам и условия торговли.

Блокировка польской границы также влияет на цены на сою в Украине. Польша является важным транзитным пунктом для транспортировки сои и других сельскохозяйственных продуктов в страны Европейского союза и других рынков. Блокировка границы приводит к задержкам в поставках, что может вызвать дефицит товаров на рынке и повышение цен. Кроме того, это может привести к потерям для производителей и компаний, которые отправляют свою продукцию через польские границы.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень и подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и кукурузы.

Мы также писали, сколько урожая планируют собрать и что будет с ценами в Украине. В этом году планируется засеять не меньше территорий, чем в прошлом. Но за неимением средств фермеры вынуждены отказываться от дорогих удобрений и современных технологий.

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