Цены на зерновые в Украине на 17 апреля 2024 года

Уборка урожая. Фото: Kurt Bouda/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Российская агрессия в Украине привела к снижению активности украинских морских портов и повреждению сельскохозяйственной инфраструктуры, что затруднило производство и экспорт зерна. Кроме того, на западных границах возникли дополнительные трудности из-за огромных пробок, в которых вынуждены стоять украинские перевозчики. Не так давно президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может самостоятельно справиться с потоком украинской агропродукции на свой рынок после снятия ограничений на импорт со стороны Европейского союза.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 17 апреля 2024 года.

Читайте также:

По состоянию на 17 апреля средняя цена на сою в Украине составляет 17 456 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 17 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на сою за последние стремительно выросла. За неделю ее цена увеличилась на 2%. При этом существенный рост произошел во вторник, 16 апреля. Так, на выходных и в понедельник, 15 апреля, цена на эту зерновую культуру была на самом низком за 7 дней уровне — 17 105 грн за тонну. Во вторник, 16 апреля, цена тонны сои выросла до 17 456 грн. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как проблемы на западных границах сказываются на экспорте зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не слишком сильно отражается на экспорте зерновых. Эксперт отметил, что по сухопутным маршрутам транспортируется не более 5% украинской аграрной продукции.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это убытки, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на кукурузу и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячмень и подсолнечника.

Мы также сообщали, что Украинцы начнут получать кэшбек за покупку отечественной продукции и услуги. В рамках политики "Сделано в Украине" Министерство экономики и Mastercard подписали Меморандум о сотрудничестве.