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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соя у квітні

17 квітня 2024 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 17 квітня 2024 року
Збирання врожаю. Фото: Kurt Bouda/Pixabay
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Російська агресія в Україні призвела до зниження активності українських морських портів та пошкодження сільськогосподарської інфраструктури, що ускладнило виробництво та експорт зерна. Крім того, на західних кордонах виникли додаткові труднощі через величезні затори, в яких змушені стояти українські перевізники. Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не може самостійно впоратися з потоком української агропродукції на свій ринок після зняття обмежень на імпорт з боку Європейського союзу.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 17 квітня 2024 року.

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Станом на 17 квітня середня ціна на сою в Україні становить 17 456 грн за тонну разом з ПДВ.

​​Ціни на зернові в Україні станом на 17 квітня 2024 року
Середня ціна на сою в Україні станом на 17 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на сою упродовж останніх днів стрімко зросла. За тиждень її ціна збільшилась на 2%. При цьому істотне зростання відбулось у вівторок, 16 квітня. Так, на вихідних і в понеділок, 15 квітня ціна на цю зернову культуру була на найнижчому за 7 днів рівні — 17 105 грн за тонну. У вівторок, 16 квітня, ціна тонни сої зросла до 17 456 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

​​Ціни на зернові в Україні станом на 17 квітня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як проблеми на західних кордонах позначаються на експорті зернових

За словами економіста Андрія Новака, блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів в цілому не дуже сильно позначається на експорті зернових. Експерт зазначив, що сухопутними маршрутами транспортується не більше ніж 5% української аграрної продукції.

"Це неприємно з точки зору відношень з нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів по термінах постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на кукурузу та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячміня та соняшника.

Ми також повідомляли, що Українці почнуть отримувати кешбек за купівлю деякої вітчизняної продукції та послуги. У рамках політики "Зроблено в Україні" Міністерство економіки та Mastercard підписали Меморандум про співробітництво.

 

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