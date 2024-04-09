Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 апреля 2024 года

Комбайн возделывает поле. Фото: ales_kartal/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина оказывает значительное влияние на мировом рынке зерна, но вторжение России повлекло за собой существенное снижение объемов экспорта зерновых. Главной причиной этого является разрушение сельскохозяйственных угодий и техники, а также логистические трудности, возникшие из-за обстрелов украинских портов. Впрочем, даже в таких условиях украинские аграрии продолжают экспортировать свою продукцию. Недавно из порта Южный через украинский морской коридор отправилось крупнейшее судно из заходивших в украинские порты после начала полномасштабного вторжения России. Оно имеет длину 300 метров, ширину 50 метров и перевозит рекордную партию агропродукции объемом 195,7 тысячи тонн.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 9 апреля 2024 года.

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По состоянию на 9 апреля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 14 386 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 9 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни выросла на 2%. Так, в понедельник, 1 апреля, цена подсолнечника составила 14 096 грн за тонну. Уже в среду, 3 марта, она выросла до 14 264 грн за тонну. Далее цена подсолнечника поднялась до 14 299 грн за тонну и продолжила расти. Своего недельного максимума она достигла в воскресенье, 7 апреля. Тогда цена на подсолнечник выросла до 14 386 грн. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор понес значительные убытки от российского вторжения. Они включают обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые потери активов, блокирование портов, атаки портовой инфраструктуры и воровство зерновых россиянами.

"В целом объем прямых потерь аграрного сектора от полномасштабного вторжения Всемирный банк оценил в 70 миллиардов долларов. Из них 10 миллиардов долларов — это прямые потери от активов. В частности, 5,6 миллиарда — это потери от уничтожения сельскохозяйственной техники. Из-за обстрелов и подрывов на минах была уничтожена 181 тысяча единиц аграрной техники", — подчеркнул Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и кукурузу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и ячмень.

Мы также писали, что "Укрзалізниця" в марте 2024 года перевезла рекордные за время полномасштабной войны 16 млн тонн грузов . В марте через припортовые станции было перевезено 5,3 млн. тонн грузов (2,7 млн. тонн зерновых), через западные пограничные переходы — 3,4 млн. тонн (484 тыс. тонн зерновых).