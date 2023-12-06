Ціни на зернові в Україні станом на 6 грудня 2023

Трактор обробляє соняшникове поле. Фото: google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії та насіння. Однак із початком російського вторгнення в Україну експорт соняшнику та його продуктів переробки різко скоротився. Основною причиною проблем експорту зернових з України звісно є блокада чорноморських портів, якими здійснювалался більша частина експорту. Проте є й позитивні новини для українскьких аграріїв. Так, згідно з даними Держмитслужби, обсяг експорту з України морським та річковим транспортом у листопаді збільшився на 70,7% порівняно з жовтнем, досягнувши позначки 5,905 мільйонів тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 6 грудня.

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Станом на 6 грудня середня ціна на соняшник в Україні становить 12 949 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 29 липня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх значно коливалась. Так, у вівторок, 28 листопада, ціна на соняшник становила 12 939 грн за тонну. Вже на наступний день вона зросла до 12 993 грн за тонну і протрималась на цій позначці до четверга, 30 листопада. Далі вартість цієї зернової культури зросла ще раз — до 13 016 грн у п'ятницю, 1 грудня. А от в субботу, 2 грудня, вартість тонни цієї зернової культури обвалилася до 12 971 грн. Лише у вівторок, 5 листопада, ціна на цю зернову культуру знову почала зростати — до 12 949 грн.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Ключові фактори, що впливають на динаміку цін на соняшник в Україні, включають світову кон'юнктуру, співвідношення попиту та пропозиції, а також коливання валютних курсів.

Ціни на соняшник в Україні тісно пов'язані з міжнародною торгівлею з огляду на значний обсяг експорту цієї олійної культури. Поточні ціни на соняшник країни залежать від глобальної кон'юнктури. Отже, зміни вартості соняшникової олії на світовому ринку відбиваються на цінах на насіння в Україні.

Слід зазначити, що Україна перебуває в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією, що суттєво впливає на ціноутворення зернових культур у країні. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно позначилася на виробництві та експорті зернових культур з України, впливаючи на глобальні ціни.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ячмінь та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.