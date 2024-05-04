Цены на зерновые в Украине на 4 мая 2024 года

Комбайн в поле. Фото: Michael Bussmann/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Российская агрессия привела к значительному уменьшению экспорта зерна из Украины. Это произошло из-за разрушения сельскохозяйственных угодий и техники, а также проблем с логистикой, связанными с обстрелами украинских портов. Несмотря на это наша страна все еще оказывает существенное влияние на мировой рынок зерновых. Кроме того, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетьманцева, разблокирование польско-украинской границы в конце апреля оказало значительное положительное влияние на государственные финансы Украины. Это привело к дополнительному поступлению около 2,5 миллиарда гривен таможенных платежей в бюджет страны.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 4 мая 2024 года.

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По состоянию на 4 мая средняя цена подсолнечника в Украине составляет 15 348 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 4 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни выросла на 0,9%. Так, в пятницу, 26 апреля, цена подсолнечника составила 15 210 грн за тонну, что составляло минимум за 7 дней. Такая стоимость этой зерновой культуры продержалась до вторника, 30 апреля, когда достигла отметки 15 217 грн за тонну. Уже в среду, 1 мая, она выросла до максимума в 15 351 грн. В пятницу, 3 мая, цена подсолнечника снизилась до 15 348 грн за тонну. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерновых

Согласно высказыванию экономиста Андрея Новака, блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не сильно влияет на объем экспорта зерновых. Специалист отметил, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции доставляется сухопутными маршрутами.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и ячменя.

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