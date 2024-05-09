Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 мая 2024 года

Комбайн в поле. Фото: André Rathgeber/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Вторжение России повлекло за собой значительное сокращение экспорта зерна из Украины. Это обусловлено разрушением сельскохозяйственных угодий и техники, а также проблемами в логистике, вызванными обстрелами украинских портов. Однако Украина по-прежнему оказывает значительное влияние на мировой рынок зерна. Для наглядных представлений масштабов разрушений в агросекторе, вызванных действиями России, можно привести пример атаки баллистической ракетой 19 апреля на агропромышленное предприятие в Одесской области. В результате этой атаки были уничтожены 10 резервуаров для хранения готовой продукции, а также потеряно более 10 тысяч тонн масла.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 9 мая 2024 года.

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По состоянию на 9 мая средняя цена подсолнечника в Украине составляет 15 469 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 9 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни выросла на 0,7%. Так, в среду, 1 мая и четверг, 2 мая, цена подсолнечника составила 15 351 грн за тонну. Уже в пятницу, 3 мая, она упала до 15 348 грн, что составляло минимум за 7 дней. На этой отметке стоимость тонны подсолнечника продержалась до среды, 8 мая. В этот день цена подсолнечника выросла до 15 469 грн за тонну. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как проблемы на западных границах сказываются на экспорте зерновых

Экономист Андрей Новак отметил, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров незначительно влияет на экспорт зерновых. По его словам, менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции транспортируется по сухопутным маршрутам.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы.

Также мы писали, что на рынке труда Украины усугубляется негативная ситуация с достаточностью квалифицированных кадров: количество вакансий продолжает расти, а претендентов снижается. В то же время, третий месяц подряд средний размер зарплаты не меняется.