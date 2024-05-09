Ціни на зернові в Україні станом на 9 травня 2024 року

Комбайн у полі. Фото: André Rathgeber/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Вторгнення Росії спричинило значне скорочення експорту зерна з України. Це обумовлено руйнуванням сільськогосподарських угідь та техніки, а також проблемами у логістиці, спричиненими обстрілами українських портів. Проте Україна, як і раніше, має значний вплив на світовий ринок зерна. Для наочного подання масштабів руйнувань в агросекторі, спричинених діями Росії, можна навести приклад атаки балістичною ракетою 19 квітня на агропромислове підприємство в Одеській області. Внаслідок цієї атаки було знищено 10 резервуарів для зберігання готової продукції, а також втрачено понад 10 тисяч тонн олії.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 9 травня 2024 року.

Читайте також:

Станом на 9 травня середня ціна соняшнику в Україні становить 15 469 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 9 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів зросла на 0,7%. Так, у середу, 1 травня, та четвер, 2 травня, ціна соняшнику становила 15 351 грн за тонну. Вже у п'ятницю, 3 травня, вона впала до 15 348 грн, що становило мінімум за 7 днів. На цій позначці вартість тонни соняшнику протрималась до середи, 8 травня. В цей день ціна соняшнику зросла до 15 469 грн за тонну. Така середня вартість цієї зернової культури зафіксована й сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як проблеми на західних кордонах позначаються на експорті зернових

Економіст Андрій Новак зазначив, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів загалом незначно впливає на експорт зернових. За його словами, менш як 5% української сільськогосподарської продукції транспортується сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з точки зору відношень з нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів по термінах постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи.

Також ми писали, що на ринку праці України посилюється негативна ситуація з достатністю кваліфікованих кадрів: кількість вакансій продовжує зростати, а претендентів знижується. Водночас третій місяць поспіль середній розмір зарплати не змінюється.