Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 2 мая 2024 года

Золотые слитки. Фото: mathrubhumi.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сегодня золото продолжает увеличивать свою популярность. Инвесторы обращают на него внимание из-за постоянного роста цены. Кроме того, золото играет ключевую роль как средство сохранения капитала и защищает сбережения от инфляции и финансовых потрясений. Оно является важным резервным активом для правительств и центральных банков и находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Получение ссуды под залог золота — это простой и быстрый способ получить деньги в нужный момент.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в мае.

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Интересные факты о золоте

Золотые самородки обычно находятся в граните и кварце, а также могут прокладываться полосами или прожилками в других типах горных пород. По мере того как земля обнажается, золото распадается на более мелкие кусочки и часто смывается и попадает в ручьи и реки. В конце 1800-х годов золото вызвало огромную миграцию в Калифорнийский регион на западе США. Большая его часть была найдена либо в руслах горных рек, либо в пещерах и горных трещинах.

Несмотря на многолетние слухи, что при правильных условиях золото может собраться в большие самородки, эта идея была полностью отвергнута в 2007 году. На основе исследований по анализу австралийских самородков стало ясно, что природное золото существует только в виде фрагментов и жил, первоначально созданных глубоко под землей, подвергаясь высокой температуре и огромному давлению.

Когда золотой самородок находится в природной форме, его чистота обычно варьируется от 20 до 22 каратов (т.е. от 83 до 92 процентов). Самородки высшей чистоты, по-видимому, обычно находят южное полушарие, в таких местах, как Австралия и Юго-Восточная Азия. В то же время, самородки низшего качества, как правило, находятся далеко на севере, в таких местах, как Аляска и Канада.

Несмотря на то, что на поверхности суши было добыто значительное количество золота, на дне океана, по оценкам, его в восемь раз больше, чем на суше. Проблема в том, чтобы найти его под водой океана. В течение веков стоимость дайвинга была непомерно высокой, что делало эти усилия непрактичными. Однако в последние годы технологические достижения позволяют все лучше достигать дна океана, что открывает больше возможностей для дополнительной добычи этого драгоценного металла.

Хотя золото упоминается на десятки тысяч лет раньше, первые найденные украшения, сделанные руками человека, датируются лишь 3500 годом до нашей эры. При этом археологи знают, что металлическое золото в природной форме существует гораздо дольше, находя его кусочки на инструментах и в рабочих ямах неолитических стоянок.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Услуги ломбардов в Украине доступны каждому совершеннолетнему гражданину, желающему получить ссуду под залог своих золотых изделий или просто продать их. Однако цены на золото в ломбардах обычно ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку они основываются исключительно на стоимости металла, и не включают оплату труда создавшего изделие ювелира.

Ломбарды принимают золотые изделия с драгоценными камнями, но оценивают их только по весу золота. Наличие пробы на изделии не имеет значения, поскольку работники ломбарда самостоятельно производят проверку качества металла.

Почти все золотые изделия можно сдать в ломбард, однако есть и исключения: самородки, зубные протезы, драгоценные металлические отходы, сусальное золото, ордена и медали, золотые детали из лабораторий и полуфабрикаты для изготовления ювелирных изделий.

Если вы планируете продать украшение, а не заложить его, лучше предупредить об этом заранее, чтобы получить более выгодный тариф. Также рекомендуется очищать золотые изделия от грязи.

Цены на золото в разных ломбардах могут отличаться, поэтому перед продажей рекомендуется сравнить предложения разных учреждений. И не забудьте взять с собой паспорт для подтверждения совершеннолетия.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 894,68 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2 886,00 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 865,73 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 954,29 грн/грамм.

375 проба: 1 074,65 грн/грамм.

500 проба: 1 432,87 грн/грамм.

583 проба: 1 670,72 грн/грамм.

585 проба: 1 676,45 грн/грамм.

750 проба: 2 149,30 грн/грамм.

900 проба: 2 579,16 грн/грамм.

916 проба: 2 625,01 грн/грамм.

958 проба: 2 745,37 грн/грамм.

999 проба: 2 862,86 грн/грамм.

999,9 пробы: 2 865,44 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 940 грн/грамм.

375 проба: 1 153,20 грн/грамм.

500 проба: 1 537 грн/грамм.

583 проба: 1 789.33 грн/грамм.

585 проба: 1 792,50 грн/грамм.

750 проба: 2 282,67 грн/грамм.

900 проба: 2 768.8грн./грамм.

916 проба: 2 773.4 грн/грамм.

958 проба: 3 059,67 грн/грамм.

999 проба: 3 150 грн/грамм.

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