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Украинские банки заплатили 255,5 млн грн штрафов с начала года: за что их наказывали

14 апреля 2023 11:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банки получили 255,5 млн грн штрафов с начала года — причины нарушений
Отделение государственного учреждения "ПриватБанк" в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с начала 2023 года банкам выписали рекордную сумму штрафов в более чем 255 млн грн. Максимальные наказания получили за нарушение платежной дисциплины.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ) на информационный запрос портала Мinfin.

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Как отметили в Нацбанке, Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайту) платежных систем с начала года выставил штрафы 20 банкам на 255,5 млн грн. Это на треть больше, чем за весь 2022-й и в 18 раз превышает показатель 2021-го.

Динамика выглядит так:

  • 2021 год — 13,8 млн грн, восемь банков;
  • 2022 год — 175,6 млн грн, 25 финучреждений;
  • И кв. В 2023-м — 255,5 млн грн, 20 банков.

При этом регулятор не обнародовал названия банков-нарушителей, а в соцсетях стало известно только об одном из них. В ответе НБУ на депутатский запрос среди нарушителей упоминается Райффайзен Банк и штраф в 27,5 млн грн.

Хуже всего у финучреждений обстояли дела с платежной дисциплиной. Именно за это нарушение в первом квартале текущего года финансистам выписали максимальные штрафы. Всплеск нарушений и штрафов при осуществлении банками платежей объясняют введенными год назад новыми военными правилами.

Ранее в НБУ заявили, что в Украине платежеспособные банки за одиннадцать месяцев прошлого года получили 24,716 млрд грн прибыли. В рейтинге по доходности лидировал государственный ПриватБанк.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторым предпринимателям грозят немалые штрафы из-за изменений законодательства, заработавших в апреле 2023 года. Необходимо сообщить о своем статусе банкам и другим финансовым учреждениям.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.

В текущем году в Украине должен заработать автоматический обмен финансовыми и налоговыми данными со странами Европейского союза (ЕС). Юристы уверяют, что украинцев ждет полная "детинизация" из-за раскрытия банками сведений о счетах и остатках их запросов налоговиков.

Банковская группа Raiffeisen Bank International заявила, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса. Такое решение пришлось им принять после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

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