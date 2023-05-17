Налоги на горючее довоенного уровня — власть призывают не спешить с изменениями

С/х техника работает в поле. Фото: Freepik

Украинские аграрии призывают власти не спешить с отменой налоговых льгот на топливо. Такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива в период сбора урожая.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

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Что планируют власти

Как ожидается, в Украине с 1 июля текущего года намерены вернуть НДС и акцизы на горючее, отмененные в марте прошлого года, до довоенного уровня. Это предусмотрено законом №2618-ІХ,где говорится об отмене налоговых льгот на горючее в два этапа.

Первый этап был намечен на сентябрь прошлого года. Тогда вернули акцизы в размере 100 евро за 1000 литров бензина и дизтоплива, оставив НДС на уровне 7%.

Второй этап стартует с 1 июля этого года. Акцизы будут возобновлены до довоенного уровня, а ставка НДС — до 20%.

"После таких изменений акциз на бензин вырастет более чем вдвое — до €213, на дизтопливо — почти на 40% — до €140 за 1000 л", — говорят аграрии.

О чем предупреждают аграрии

Проблема в том, что полная отмена льгот совпадет с периодом уборки урожая и повышенного спроса на горючее среди аграриев.

Ко всему — до сих пор продолжается горячая фаза войны, поэтому соответствующее решение преждевременно и негативно повлияет на уровень цен, финансовую устойчивость агропроизводителей.

В Верховной Раде находится законопроект №9174, который предлагает сохранить льготный режим налогообложения горючего на все время военного положения.

"Надеемся, что в ближайшее время указанный законопроект №9174 будет рассмотрен и поддержан профильным Комитетом ВРУ и проголосован в сессионном зале", — подчеркнули в УКАБ.

Больше о топливе

Ранее глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что в Украине с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. Он считает, что решение о его понижении в начале войны было ошибочным.

В Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине анонсированный властями рост налога на добавленную стоимость на топливо с нынешних 7% до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.

Напомним, по данным НБУ, в Украине на топливном рынке ценовое затишье будет наблюдаться до июля 2023 года. После чего стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.

Также мы писали, что на украинском рынке горючего начнутся масштабные проверки. Меры связаны с невозможностью попадания ресурса российского происхождения.