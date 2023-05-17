Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Украинцы просят власть не отменять льготы на горючее arrow

Украинцы просят власть не отменять льготы на горючее

17 мая 2023 11:07
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Налоги на горючее довоенного уровня — власть призывают не спешить с изменениями
С/х техника работает в поле. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские аграрии призывают власти не спешить с отменой налоговых льгот на топливо. Такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива в период сбора урожая.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Читайте также:

Что планируют власти

Как ожидается, в Украине с 1 июля текущего года намерены вернуть НДС и акцизы на горючее, отмененные в марте прошлого года, до довоенного уровня. Это предусмотрено законом №2618-ІХ,где говорится об отмене налоговых льгот на горючее в два этапа.

Первый этап был намечен на сентябрь прошлого года. Тогда вернули акцизы в размере 100 евро за 1000 литров бензина и дизтоплива, оставив НДС на уровне 7%.

Второй этап стартует с 1 июля этого года. Акцизы будут возобновлены до довоенного уровня, а ставка НДС — до 20%.

"После таких изменений акциз на бензин вырастет более чем вдвое до €213, на дизтопливо почти на 40% до €140 за 1000 л", — говорят аграрии.

О чем предупреждают аграрии

Проблема в том, что полная отмена льгот совпадет с периодом уборки урожая и повышенного спроса на горючее среди аграриев.

Ко всему — до сих пор продолжается горячая фаза войны, поэтому соответствующее решение преждевременно и негативно повлияет на уровень цен, финансовую устойчивость агропроизводителей.

В Верховной Раде находится законопроект №9174, который предлагает сохранить льготный режим налогообложения горючего на все время военного положения.

"Надеемся, что в ближайшее время указанный законопроект №9174 будет рассмотрен и поддержан профильным Комитетом ВРУ и проголосован в сессионном зале", — подчеркнули в УКАБ.

Больше о топливе

Ранее глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что в Украине с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. Он считает, что решение о его понижении в начале войны было ошибочным.

В Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине анонсированный властями рост налога на добавленную стоимость на топливо с нынешних 7% до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.

Напомним, по данным НБУ, в Украине на топливном рынке ценовое затишье будет наблюдаться до июля 2023 года. После чего стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.

Также мы писали, что на украинском рынке горючего начнутся масштабные проверки. Меры связаны с невозможностью попадания ресурса российского происхождения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас