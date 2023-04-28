Электричество летом — украинцев предупредили о возможных проблемах

Работник энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК

В Украине летом текущего года из-за серьезных повреждений электростанций возможны повторные перебои в электроснабжении. Специалисты не исключают угрозы дефицита мощности.

С таким предупреждением к гражданам обратился руководитель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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Как отметил глава НЭК, компания попытается нехватку компенсировать наращиванием мощности на тепловых электростанциях, а также импортом электроэнергии.

Чиновник предполагает, что ремонтной кампании весны-лета текущего года суждено стать одной из самых сложных в связи с масштабными разрушениями, понесенными энергосистемой в зимний период, а также из-за того, что на оккупированных россиянами территориях остаются мощные электростанции.

"Их нам не хватало зимой и не хватает сейчас. Мы будем активировать все имеющиеся генерирующие мощности, чтобы в период ремонтов поддерживать баланс энергосистемы", — сообщил Владимир Кудрицкий.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине полностью обеспечиваются потребности потребителей в электроэнергии, благодаря чему удалось возобновить экспорт в Словакию. Также идет экспорт в Польшу и Молдову.

Министерство энергетики Украины начало подготовку к следующему отопительному сезону. Ключевой задачей станет ускорение децентрализации энергосистемы страны.

Государственная компания "Энергоатом", крупнейший производитель электроэнергии в Украине, заявила о том, что ей была нанесена информационная атака. В частности, появилась ложная информация о работе украинских атомных электростанций.

Ранее "Энергоатом" подсчитала подсчитавшую сумму убытков в связи с российской агрессией. Речь идет об уничтожении имущества, построек, сооружений и инфраструктурных объектов.