В Украине будут конфисковывать "неэффективные" земли для передачи ветеранам
В Украине народные депутаты намерены обновить правила землепользования. Это позволило бы высвободить земельные участки, в частности, для передачи участникам боевых действий.
Речь идет о законопроекте №9086, который был внесен в парламент.
-
На сайте Зеленского появилась петиция о присвоении звания "Героя Украины" Виталию Дереху
-
Польша не предоставит Украине все истребители МиГ-29
-
В Крыму активно растет проукраинское настроение, — Минреинтеграции
-
Ани Лорак начали ненавидеть в россии: первый за год войны концерт певицы внезапно отменили
-
За полгода в мире резко возрос интерес к сексуальной эксплуатации украинских беженцев
-
Во Львове СБУ задержала женщину, которая под видом переселенки собирала данные о ВСУ
-
В Одесской области отремонтируют автодороги с высокой интенсивностью движения
-
МИД Украины просит ООН не давать "незбалансированные" оценки по делу УПЦ МП
-
Алина Гросу рассказала, почему пропала из соцсетей и сколько тратит в месяц на жизнь в США
-
Спортсмены Киевской области получили 306 наград за два месяца
Детали законопроекта
Как отмечается в пояснительной записке, целью данного проекта закона является введение механизма изъятия земельных участков у государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций. Речь идет о тех, которые были получены в постоянное использование, однако их не используют по целевому назначению или неэффективно.
"Проект Закона разработан для повышения эффективности использования земель государственной и коммунальной собственности", — объясняют авторы инициативы.
Для того, чтобы забрать землю, достаточно в течение одного года не использовать ее по назначению.
Такие земли предлагают передавать для:
- обустройства новых спортивно-оздоровительных парков;
- строительство реабилитационных центров (для реабилитации и восстановления участников боевых действий);
- расширения возможностей для выделения земельных участков участникам боевых действий (для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений).
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине усовершенствован порядок предоставления денежной компенсации на покупку жилья ветеранами боевых действий и членами их семей. Правительство внесло соответствующие изменения в постановления №280, №719 и №214.
В Верховной Раде хотят отменить пожизненные льготы для ветеранов российско-украинской войны после демобилизации. В свою очередь, предлагают ввести помощь на несколько лет.
С 1 февраля в стране изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Доплаты в 30 тысяч гривен отменили.
Также мы писали, что в Комитете по вопросам бюджета ВРУ заявили, что хотя сумма расходов на оборону выросла более чем на полтриллиона гривен, принятые изменения в госбюджет не предусматривают возврата повышенной зарплаты военнослужащим.