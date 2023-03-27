В Украине будут конфисковывать "неэффективные" земли для передачи ветеранам

Народные депутаты внесли в парламент законопроект №9086

В Украине народные депутаты намерены обновить правила землепользования. Это позволило бы высвободить земельные участки, в частности, для передачи участникам боевых действий.

Речь идет о законопроекте №9086, который был внесен в парламент.

Детали законопроекта

Как отмечается в пояснительной записке, целью данного проекта закона является введение механизма изъятия земельных участков у государственных сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций. Речь идет о тех, которые были получены в постоянное использование, однако их не используют по целевому назначению или неэффективно.

"Проект Закона разработан для повышения эффективности использования земель государственной и коммунальной собственности", — объясняют авторы инициативы.

Для того, чтобы забрать землю, достаточно в течение одного года не использовать ее по назначению.

Такие земли предлагают передавать для:

обустройства новых спортивно-оздоровительных парков;

строительство реабилитационных центров (для реабилитации и восстановления участников боевых действий);

расширения возможностей для выделения земельных участков участникам боевых действий (для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине усовершенствован порядок предоставления денежной компенсации на покупку жилья ветеранами боевых действий и членами их семей. Правительство внесло соответствующие изменения в постановления №280, №719 и №214.

В Верховной Раде хотят отменить пожизненные льготы для ветеранов российско-украинской войны после демобилизации. В свою очередь, предлагают ввести помощь на несколько лет.

С 1 февраля в стране изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Доплаты в 30 тысяч гривен отменили.

Также мы писали, что в Комитете по вопросам бюджета ВРУ заявили, что хотя сумма расходов на оборону выросла более чем на полтриллиона гривен, принятые изменения в госбюджет не предусматривают возврата повышенной зарплаты военнослужащим.