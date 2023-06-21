Как в Украине урегулируют рынок криптовалют

Криптовалюту в Украине урегулируют. Источник: Pixabay

Два месяца назад, в середине апреля, Европарламент одобрил первое в Европейском Союзе законодательство об отслеживании платежей в криптовалютах, надзоре в этой сфере и борьбе с отмыванием средств. Также евродепутаты приняли общие правила надзора и защиты прав потребителей (MiCA или Markets in Crypto assets) с предохранителями против манипуляций на рынке и финансовых преступлений.

Месяцем позже, в середине мая, министры финансов стран ЕС одобрили регламент MiCA — первый в мире всеобъемлющий набор правил для регулирования криптоактивов. Регламент вступит в силу в Евросоюзе 29 июня 2023 года и начнет полностью действовать с 30 декабря 2024 года.

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14 июня Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) презентовала проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине". За основу проекта НКЦБФР принял упомянутый регламент MiCA, который должен быть имплементирован в украинское законодательство.

В комментарии для Новини.LIVE член НКЦБФР Юрий Бойко рассказал, что работа над документом началась еще осенью 2022 года при поддержке Проекта USAID "Реформирование финансового сектора", который привлек Ernst&Young в качестве консультантов.

В целом документ определяет механизм правового регулирования, объем юридических обязательств для участников рынка, которые необходимо соблюдать, концепцию налогообложения, а также вопросы защиты прав инвесторов от мошенничества и других неправомерных действий на рынке.

По мнению чиновника, Украина может стать первым государством в Европе, которое введет в правовое поле регламент MiCA, потому что пока этого еще не сделала ни одна юрисдикция.

Как сейчас регулируется криптовалюта в Украине

По определению старшего юриста юркомпании Asters Андрея Тищенко, ситуация с регулированием рынка криптоактивов в Украине достаточно неоднозначная и в чем-то противоречивая.

С одной стороны, Украина считается одной из наиболее крипто-френдли стран мира, поскольку:

является одним из первых государств, которое начало разрабатывать консолидированный специальный закон, выступающий нормативной базой для свободного и легального обращения виртуальных активов в Украине;

является одним из первых государств, которое начало разрабатывать свою национальную цифровую валюту НБУ (CBDC Е-гривня);

высокий процент населения владеет, пользуется и распоряжается виртуальными активами;

имеются многочисленные крипто-сообщества, которые одновременно являются одними из крупнейших, как минимум в Восточной Европе;

в Украине и украинцами создается значительное количество крипто-стартапов, успешно развивающихся даже на международном уровне. Следует упомянуть, в частности, одни из самых популярных блокчейн-экосистем в мире — Near и Solana, с общей капитализацией более 10 млрд долларов, где среди учредителей числятся выходцы из Украины.

С другой стороны, хотя в начале 2022 года Верховная Рада приняла специализированный закон о виртуальных активах, по состоянию на сегодняшний день он так и не заработал. Это в значительной степени может стать проблемой для криптокомпаний и нерезидентов, желающих получить лицензию на осуществление деятельности в Украине и официально работать в четко определенном правовом поле.

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Впрочем, хотя область использования и осуществления деятельности по обращению виртуальных активов до сих пор так и не получила своей специализированной нормативно-правовой базы, однако использование виртуальных активов в Украине официально не запрещено законом, напоминает юрист. Более того, на обращение этих активов могут распространяться общие нормы гражданского законодательства. Также распространяются любые другие требования законодательства, например требования в части борьбы с отмыванием средств, финансового мониторинга, налогообложения и т.д.

Проблемы могут быть связаны с ограничениями со стороны Национального банка Украины.

Так, в начале марта НБУ обнародовал постановление №14 о внесении поправок в процедуру авторизации операторов финансовых платежных услуг. Согласно разъяснениям НБУ, новые правила направлены на решение проблем, связанных с манипуляциями с оплатами и мискодингом (мошенничеством с подменой назначения платежей) в сфере азартных игр.

"Однако введение новых процедур и ограничений фактически задело и крипто-индустрию, ведь операции по обмену фиатных средств на криптовалюту, а также вывод криптовалюты в традиционные деньги банки теперь расценивают как высокорисковые. Соответственно, теперь они не проходят рамки финансового мониторинга, в результате чего банки вынуждены блокировать такие операции, чтобы не иметь дополнительных проблем с регулятором", — объясняет собеседник Новини.LIVE.

И хотя прямого упоминания криптовалют и криптобирж в разъяснении новых правил нет, они значительно повлияли как на операторов платежного рынка, так и на украинских владельцев биржевых криптокошельков. Ведь это означает утрату возможности свободно снимать с них средства, выводя фиатную валюту на украинские банковские карты, или же вводить средства на кошельки с банковских счетов для дальнейшего их обмена на виртуальные активы.

Кроме того, широкомасштабная война в Украине дополнительно внесла свои коррективы в процесс легализации криптовалют. Так, с целью стабилизации банковско-финансовой системы, курса национальной валюты, а также предотвращения выведения за границу валютных ценностей (в том числе через криптовалюты) НБУ были введены жесткие лимиты по выводу средств на счета иностранных банков. То есть теперь возможности перемещать значительные суммы на иностранные банковские карты с целью дальнейшего их перевода на криптокошельки существенно ограничены.

"Сейчас остается возможность заводить деньги на криптокошельки и выводить криптовалюту в фиат посредством операций перевода средств между счетами физических лиц, при которых пользователи между собой обмениваются фиатом и цифровыми активами (а не покупают их на биржевых платформах). Но НБУ ввел дополнительные механизмы надзора и отчетности, косвенно влияющие на платежные услуги", — рассказывает Андрей Тищенко.

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В комментарии для Новини.LIVE НБУ сообщил, что анализ такой информации позволит выявить факты использования услуг банков для обслуживания теневого рынка (в частности, обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса), а также позволит выявлять случаи осуществления банками и небанковскими финансовыми учреждениями деятельности, которая может содержать признаки нарушения законодательства Украины в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

"И хотя эти изменения напрямую не касаются обращения виртуальных активов, однако, опять же, при неопределенном их статусе и при возможном введении каких-либо ограничений в использовании p2p-переводов, это однозначно повлияет на уже упомянутый способ внесения средств на крипто-кошельки пользователей", — комментирует Андрей Тищенко.

Почему в Украине до сих пор не регулируются криптоактивы

Причины отсутствия регулирования рынка криптоактивов в Украине носят комплексный характер, говорят юристы.

Во-первых, профильный закон "О виртуальных активах" вступает в силу со дня принятия изменений в Налоговый кодекс Украины в части налогообложения операций с криптовалютами.

В настоящее время есть законопроект №7150 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения операций с виртуальными активами". Однако он до сих пор не рассмотрен. Соответственно, фактически имеем ситуацию, при которой закон формально принят, однако его положения невозможно применить.

Во-вторых, в условиях стремительного развития криптоиндустрии и быстрых технологических изменений разработка украинского закона заняла слишком много времени, поэтому в отдельных аспектах он уже утратил актуальность. Соответственно, еще не вступивший в силу закон уже нуждается в доработке, отмечают опрошенные Новини.LIVE юристы.

В-третьих, учитывая получение Украиной 23 июня 2022 года статуса кандидата на членство в ЕС, нормы украинского законодательства относительно криптовалютной индустрии необходимо адаптировать к европейским стандартам (в том числе урегулировать обращение виртуальных активов).

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А в ЕС таким специализированным законодательным актом о функционировании рынка криптоактивов является регламент МіCA, разработка которого началась уже достаточно давно (еще с конца 2020 года). Впрочем, его окончательный проект появился гораздо позже, чем аналогичный закон был принят в Украине.

"Соответственно, при разработке и принятии Закона Украины "О виртуальных активах" никто не учитывал и не мог учитывать подход Европейского союза к регулированию этой индустрии", — констатирует Андрей Тищенко.

Теперь же, когда есть официальный документ, принятый в ЕС, кроме уже ожидаемых изменений в Налоговый кодекс, Украина должна изменить и принятый закон "О виртуальных активах" с учетом положений MiCA.

Как изменится регулирование крипторынка в Украине

Учитывая наличие существенных отличий в подходах к регулированию обращения виртуальных активов в Европе и Украине и необходимость унификации украинского законодательства с положениями европейского регламента MiCA, ситуация на крипторинке Украины может измениться достаточно радикально, считают юристы Asters.

Однозначно будут унифицированы ключевые моменты украинского законодательства относительно рынка криптоактивов.

Классификация токенов

Если по украинскому закону виртуальные активы делятся на два типа (обеспеченные и необеспеченные), то в MiCA таких категорий уже три:

токены с привязкой к активам (asset-referenced), которые поддерживают стабильную стоимость путем привязки к нескольким валютам/товарам/криптоактивам;

токены CBDC — криптоактивы со стабильной стоимостью, основанные на одной фиатной валюте и функционирующие подобно электронным деньгам, заменяя фиатную валюту в платежах;

Utility токены — предоставляет доступ к приложениям, услугам или ресурсам.

Перечень видов лицензионной деятельности

По украинскому закону есть только пять типов услуг: те, что связаны с оборотом виртуальных активов; те, что связаны с их хранением или администрированием; услуги по обмену; услуги по переводу; посреднические услуги (совершенные в интересах третьих лиц). В то же время регламент MiCA детализирует и расширяет такой перечень видов деятельности следующим образом:

хранение и администрирование виртуальных активов от имени третьих лиц;

функционирование торговой площадки для виртуальных активов;

обмен виртуальных активов на денежные средства;

обмен виртуальных активов на другие виртуальные активы;

размещение виртуальных активов;

предоставление услуг по переводу виртуальных активов от имени третьих лиц;

получение и передача заказов на виртуальные активы от имени третьих лиц;

предоставление консультаций по виртуальным активам;

деятельность по управлению портфелем виртуальных активов.

Требования к поставщикам услуг

Для предоставления упомянутых услуг поставщики, кроме получения соответствующей лицензии, должны иметь зарегистрированный офис в ЕС; соответствовать высокому уровню организационных требований; иметь страховое покрытие; соблюдать порядок обработки и хранения персональных данных клиентов.

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Кроме того, поставщиков услуг с криптоактивами обяжут соблюдать требования, направленные на защиту потребителей, в частности: привлечение к ответственности в случае потери средств инвесторов; обязанность публикации "white paper" и санкции за использование вводящей в заблуждение информации. Кстати, аналогичные по сути требования предусмотрены и украинским законом при осуществлении публичного предложения токенов.

Для потребителей предусмотрена необходимость осуществления предупреждения о рисках понесения потерь, а также введение правил маркетинговых коммуникаций.

Терминология

При унификации законодательства нет необходимости жестко и в полной мере переносить содержание европейского регламента в украинский закон, ведь задача состоит в том, чтобы украинское и европейское законодательство не противоречили друг другу.

Вместе с тем, учитывая имеющиеся недостатки MiCA, в частности наличие неурегулированных аспектов типа правового статуса NFT, возможность токенизации активов, отдельных аспектов работы децентрализованных платформ, а также негибкость регламента в вопросах децентрализации и анонимности, Украина имеет возможность получить значительные преимущества перед ЕС, урегулировав то, что MiCA не покрывает, и при этом ослабив регулирование там, где это возможно.