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За какие нарушения могут лишить пенсии: МФУ проводит проверку пенсионеров

15 мая 2023 19:40
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Пенсионный фонд проводит проверку пенсионеров
Новые правила МФУ. Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Министерство финансов и Пенсионный фонд (ПФУ) начали процедуру проверки, которая потенциально может привести к потере пенсии для некоторых категорий пенсионеров. Проект приказа "Об утверждении Методики проведения проверки выплаты пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания" опубликован для общественного обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ). Далее разберемся в деталях этого процесса и расскажем о категориях граждан, которые могут потерять выплаты.

Недавно о том, какие категории пенсионеров могут потерять пенсию, написали "Факты.ua".

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В соответствии с проектом распоряжения, проверка направлена на оценку законности выплаты ежемесячного пожизненного содержания и пенсий гражданам. Процедура состоит из нескольких этапов: проверка данных, обеспечение соблюдения требований по обмену информацией о персональных данных пенсионеров, и, наконец, проверка законности выплаты пенсий и ежемесячных стипендий, которые получают граждане.

Отменить пенсию могут по следующим причинам:
• ошибки в написании фамилии;
• пенсионер получал выплаты по фальшивым документам;
• гражданин жил за границей в течение определенного времени.

Законопроектом также предусмотрено, что начисление пенсии прекращается на весь период проживания пенсионера за границей. Если лицо не получает пенсионные выплаты в течение непрерывного периода в течение шести месяцев, выплата ему пенсии также может быть прекращена. Утратить пенсию также могут и некоторые граждане-переселенцы, которые изменили свое место жительства.

Напомним, некоторые пенсионеры недавно потеряли доплаты.

Впрочем, не все так плохо, ведь в ближайшее время в Украине упростят процедуру оформления помощи на коммуналку.

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