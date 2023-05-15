Пенсионный фонд проводит проверку пенсионеров

Новые правила МФУ. Фото: Pexels

Министерство финансов и Пенсионный фонд (ПФУ) начали процедуру проверки, которая потенциально может привести к потере пенсии для некоторых категорий пенсионеров. Проект приказа "Об утверждении Методики проведения проверки выплаты пенсий и ежемесячного пожизненного денежного содержания" опубликован для общественного обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ). Далее разберемся в деталях этого процесса и расскажем о категориях граждан, которые могут потерять выплаты.

Недавно о том, какие категории пенсионеров могут потерять пенсию, написали "Факты.ua".

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В соответствии с проектом распоряжения, проверка направлена на оценку законности выплаты ежемесячного пожизненного содержания и пенсий гражданам. Процедура состоит из нескольких этапов: проверка данных, обеспечение соблюдения требований по обмену информацией о персональных данных пенсионеров, и, наконец, проверка законности выплаты пенсий и ежемесячных стипендий, которые получают граждане.

Отменить пенсию могут по следующим причинам:

• ошибки в написании фамилии;

• пенсионер получал выплаты по фальшивым документам;

• гражданин жил за границей в течение определенного времени.



Законопроектом также предусмотрено, что начисление пенсии прекращается на весь период проживания пенсионера за границей. Если лицо не получает пенсионные выплаты в течение непрерывного периода в течение шести месяцев, выплата ему пенсии также может быть прекращена. Утратить пенсию также могут и некоторые граждане-переселенцы, которые изменили свое место жительства.

Напомним, некоторые пенсионеры недавно потеряли доплаты.

Впрочем, не все так плохо, ведь в ближайшее время в Украине упростят процедуру оформления помощи на коммуналку.