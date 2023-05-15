Пенсійний фонд проводить перевірку пенсіонерів

Нові правила МФУ. Фото: Pexels

Міністерство фінансів і Пенсійний фонд (ПФУ) розпочали процедуру перевірки, яка потенційно може призвести до втрати пенсії для деяких категорій пенсіонерів. Проєкт наказу "Про затвердження Методики проведення перевірки виплати пенсій та щомісячного довічного грошового утримання" опубліковано для громадського обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ). Далі розберемося в деталях цього процесу і розповімо про категорії громадян, які можуть постраждати.

Нещодавно про те, які категорії пенсіонерів можуть втратити пенсію, написали "Факти.ua".

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Через що можна втратити пенсію?

Відповідно до проєкту розпорядження, перевірка спрямована на оцінку законності виплати щомісячного довічного утримання та пенсій громадянам. Процедура складається з кількох етапів: перевірка даних, забезпечення дотримання вимог щодо обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів, і, нарешті, перевірка законності виплати пенсій та щомісячних стипендій, які отримують громадяни.

Скасувати пенсію можуть з таких причин:

• помилки в написанні прізвища;

• пенсіонер отримував виплати за фальшивими документами;

• громадянин жив за кордоном протягом певного часу.



Законопроєктом передбачено, що нарахування пенсії припиняється на весь період проживання пенсіонера за кордоном. Якщо особа не отримує пенсійні виплати протягом безперервного періоду впродовж шести місяців, її пенсія також може бути припинена. Втратити пенсію також можуть і деякі громадяни-переселенці, що змінили своє місце проживання.

Нагадуємо, деякі пенсіонери нещодавно втратили доплати.

Втім, не все так погано, адже найближчим часом в Україні спростять процедуру оформлення допомоги на комуналку.