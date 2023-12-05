Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 4 грудня 2023

Відливанння металу. Фото: bilibili.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це двокомпонентний сплав міді та цинку. Залежно від співвідношення цих компонентів латунь може мати різні властивості. Наприклад, чим більше в латуні цинку, тим вона твердіша й міцніша, але при цьому менш пластична. Завдяки гарній корозійній стійкості, міцності, пластичності, а також тепло- та електропровідності латунь використовується для виготовлення широкого спектру виробів. З цього сплаву роблять сантехніку, арматуру, деталі машин та механізмів, інструменти, ювелірні прикраси, музичні інструменти та багато іншого. Латунь можна переробляти та використовувати повторно. Переробка латуні дозволяє знизити споживання природних ресурсів, скоротити кількість відходів, зменшити забруднення довкілля та заодно заробити на цьому непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у грудні.

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Цікаві факти про латунь

Більша частина сучасної латуні містить 67% міді і 33% цинку. Втім, вміст міді може становити від 55% до 95% від загальної ваги сплаву. Вміст цинку варіюється від 5% до 45%. Додавання невеликої кількості олова робить латунь твердішою та міцнішою. Свинець також додають у цей сплав. Велика частина сучасної латуні містить близько 3% свинцю, доданого для підвищення оброблюваності металу та надання йому більшої м'якості. Миш'як іноді додають у латунь, щоб зробити кінцевий сплав більш стабільним у деяких середовищах.

Латунь використовувалася замість золота в монетах за часів економічної нестабільності. Наприклад, під час Другої світової війни кілька країн випускали латунні монети через брак дорогоцінних металів.

Завдяки своїм чудовим акустичним властивостям та пластичності латунь використовується для виготовлення різних духових інструментів, включаючи труби, тромбони та флейти. Цей сплав також використовують для лиття патронів для зброї, виготовлення радіаторів, труб і трубопроводів, суднових двигунів, деталей насосів, годинників, електричних клем, в судноплавстві й для виготовлення гвинтів. Його також використовують для створення декоративних предметів та витворів мистецтва.

Хоча латунь, як правило, гіпоалергенна, у деяких людей може розвинутись легка алергічна реакція на латунь через невелику кількість інших металів, присутніх у сплаві. Однак прикраси та предмети з латуні зазвичай вважаються безпечними для більшості людей.

Латунь вважається екологічно чистим матеріалом завдяки своїй довговічності та можливості вторинної переробки. Її можна багаторазово переробляти без втрати властивостей, що знижує потребу нової сировини.

Як найдорожче здати латунь у пункти приймання вторсировини

Мідь і латунь мають схожі властивості, але ключова відмінність між ними полягає в тому, що мідь є чистим металом, тоді як латунь — це сплав міді з іншими металами. Ця різниця позначається на вартості обох матеріалів — мідь оцінюється вище. Однак варто зазначити, що латунні вироби широко приймаються на пунктах приймання і за цей сплав там також готові вам заплатити досить непогані гроші.

Існує кілька способів відрізнити мідь від латуні. По-перше, колір: мідь має червоно-рожевий або коричневий відтінок, тоді як латунь має жовтуватий відтінок, що нагадує золото.

Також можна використовувати аудіо-тест. При ударі по міді чується глухий, низький звук, тоді як удар по латуні створює дзвінкіший звук.

Соляний розчин також може бути ефективним засобом для розрізнення цих металів. Мідь більш схильна до впливу соляного розчину, що може призвести до зелених або синіх нальотів на виробі від нього. На латуні такий наліт не утворюється через цинк, який запобігає окисленню міді. На поверхні латунного виробу утворюється захисна плівка з оксиду цинку, що запобігає подальшому окисленню. Крім того, латунь має високу жорсткість і міцність, що запобігає руйнуванню при впливі кислот і лугів.

Для максимізації вартості при здачі латуні до пунктів прийому вторинної сировини рекомендується очищати вироби від неметалевих компонентів та забруднень. Також доцільно класифікувати латунь згідно з вимогами переробки та, при можливості, розділити великі деталі на дрібніші для спрощення переробки.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 100 до 160 грн;

Вінницька область — від 100 до 130 грн;

Волинська область — від 80 до 90 грн;

Дніпропетровська область — від 135 до 145 грн;

Житомирська область — від 80 до 90 грн;

Закарпатська область — від 85 до 100 грн;

Запорізька область — від 140 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 70 до 80 грн;

Кіровоградська область — від 80 до 90 грн;

Львівська область — від 120 до 140 грн;

Миколаївська область — від 110 до 150 грн;

Одеська область — від 145 до 160 грн;

Полтавська область — від 130 до 150 грн;

Рівненська область — від 80 до 90 грн;

Сумська область — від 80 до 90 грн;

Тернопільська область — від 80 до 90 грн;

Харківська область — від 150 до 170 грн;

Хмельницька область — від 130 до 150 грн;

Черкаська область — від 80 до 90 грн;

Чернівецька область — від 90 до 100 грн;

Чернігівська область — від 140 до 160 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у листопаді. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здача металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та нержавіючу сталь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.