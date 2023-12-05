Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 4 декабря 2023

Отливка металла. Фото: bilibili.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это двухкомпонентный сплав меди и цинка. В зависимости от соотношения этих компонентов латунь может обладать разными свойствами. Например, чем больше в латуни цинка, тем она твердее и прочнее, но при этом менее пластична. Благодаря хорошей коррозионной стойкости, прочности, пластичности, а также тепло- и электропроводности латунь используется для изготовления широкого спектра изделий. Из этого сплава делают сантехнику, арматуру, детали машин и механизмов, инструменты, ювелирные украшения, музыкальные инструменты и многое другое. Латунь можно перерабатывать и использовать повторно. Переработка латуни позволяет снизить потребление природных ресурсов, сократить количество отходов, уменьшить загрязнение окружающей среды и заодно заработать на этом неплохие деньги.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в декабре.

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Интересные факты о латуни

Большая часть современной латуни содержит 67% меди и 33% цинка. Впрочем, содержание меди может составлять от 55 до 95% от общего веса сплава. Содержание цинка варьируется от 5% до 45%. Добавление небольшого количества олова делает латунь более твердой и крепкой. Свинец также добавляют в этот сплав. Большая часть современной латуни содержит около 3% свинца, добавленного для повышения обрабатываемости металла и придания ему большей мягкости. Мышьяк иногда добавляют в латунь, чтобы сделать конечный сплав более стабильным в некоторых средах.

Латунь использовалась вместо золота в монетах при экономической нестабильности. Например, во время Второй мировой войны несколько стран выпускали латунные монеты из-за нехватки драгоценных металлов.

Благодаря своим великолепным акустическим свойствам и пластичности латунь используется для изготовления различных духовых инструментов, включая трубы, тромбоны и флейты. Этот сплав также используют для литья патронов для оружия, изготовления радиаторов, труб и трубопроводов, судовых двигателей, деталей насосов, часов, электрических клемм, в судоходстве и для изготовления винтов. Его также используют для создания декоративных изделий и предметов искусства.

Хотя латунь, как правило, гипоаллергенна, у некоторых людей может развиться легкая аллергическая реакция на латунь из-за небольшого количества других металлов, присутствующих в сплаве. Однако украшения и предметы из латуни обычно считаются безопасными для большинства людей.

Латунь считается экологически чистым материалом благодаря своей долговечности и возможности вторичной переработки. Ее можно многократно перерабатывать без потери своих свойств, что снижает потребность нового сырья.

Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья

Медь и латунь обладают схожими свойствами, но ключевое отличие между ними заключается в том, что медь является чистым металлом, тогда как латунь – это сплав меди с другими металлами. Эта разница сказывается на стоимости обоих материалов — медь оценивается выше. Однако стоит отметить, что латунные изделия широко принимаются на пунктах приёма и за этот сплав там также готовы вам заплатить достаточно неплохие деньги.

Существует несколько способов отличить медь от латуни. Во-первых, цвет: медь имеет красно-розовый или коричневый оттенок, в то время как латунь имеет желтоватый оттенок, напоминающий золото.

Также можно использовать аудио-тест. При ударе по меди слышится глухой, низкий звук, тогда как удар по латуни создает более звонкий звук.

Соляной раствор также может являться эффективным средством для различения этих металлов. Медь более подвержена влиянию соляного раствора, что может привести к зеленым или синим налетам на изделии от него. На латуни такой налет не образуется из-за цинка, предотвращающего окисление меди. На поверхности латунного изделия образуется защитная пленка из оксида цинка, что предотвращает дальнейшее окисление. Кроме того, латунь обладает высокой жесткостью и прочностью, что предотвращает разрушение при воздействии кислот и щелочей.

Для максимизации прибыли при сдаче латуни в пункты приема вторичного сырья рекомендуется очищать изделия от неметаллических компонентов и загрязнений. Также целесообразно классифицировать латунь в соответствии с требованиями переработки и, по возможности, разделить большие детали на более мелкие для упрощения переработки.

Цены на латунь в Украине.

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 100 до 160 грн;

Винницкая область — от 100 до 130 грн;

Волынская область — от 80 до 90 грн;

Днепропетровская область — от 135 до 145 грн;

Житомирская область — от 80 до 90 грн;

Закарпатская область — от 85 до 100 грн;

Запорожская область — от 140 до 180 грн;

Ивано—Франковская область — от 70 до 80 грн;

Кировоградская область — от 80 до 90 грн;

Львовская область — от 120 до 140 грн;

Николаевская область — от 110 до 150 грн;

Одесская область — от 145 до 160 грн;

Полтавская область — от 130 до 150 грн;

Ровенская область — от 80 до 90 грн;

Сумская область – от 80 до 90 грн;

Тернопольская область — от 80 до 90 грн;

Харьковская область — от 150 до 170 грн;

Хмельницкая область — от 130 до 150 грн;

Черкасская область — от 80 до 90 грн;

Черновицкая область — от 90 до 100 грн;

Черниговская область — от 140 до 160 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в ноябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.