Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 23 грудня 2023

Обробка алюмінію. Фото: apprenticeshipguide.co.uk

Легкий та екологічно чистий — це лише кілька вражаючих характеристик алюмінію, що роблять його надзвичайно популярним металом у різних галузях. Зараз, поруч із сталлю, алюміній визнається одним із найбільш поширених металів у всьому світі. Також, близько 75% від усього обсягу виробленого алюмінію використовується завдяки його чудовій властивості переробки. Тому здача алюмінієвих виробів до пунктів прийому металобрухту може призвести до значного фінансового зростання.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у грудні.

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Цікаві факти про алюміній

Фахівці оцінюють алюміній як чудо-метал, і це має свої підстави. Великий перелік корисних властивостей включає легку вагу, стійкість до корозії, легкість формування, високу провідність, вражаючу відбивну здатність, нетоксичність, довговічність та можливість вторинної переробки. Це надає виробникам та дизайнерам з різних галузей широкий простір для інновацій у виробництві та вдосконаленні процесів.

Переробка алюмінію вимагає значно менше енергії, ніж його виробництво з первинних матеріалів. Відновлення алюмінію з відходів, таких як алюмінієві банки або дроти, може ефективно заощаджувати енергію. Відмітно, що переробка лише однієї алюмінієвої банки може забезпечити енергію для горіння 100-ватної лампочки протягом чотирьох годин.

У 1800-х роках алюміній був розцінюваним як дорогоцінний метал. Навіть перший президент Франції, Наполеон III, подавав своїм почесним гостям страви в алюмінієвому посуді. До речі, золото і срібло в той час були менше цінними, ніж алюміній.

Емпайр-стейт-білдинг, споруджений у 1930–1932 роках, відзначився як перший будинок, в якому широко використовувалися алюмінієві компоненти та готові конструкції, включаючи внутрішні елементи та його славетний шпиль.

Банки з алюмінію на сміттєзвалищах можуть розкладатися до 200 років. Це підкреслює важливість переробки алюмінієвого брухту разом з іншим металобрухтом, оскільки алюміній, як і інші метали, не можна викидати на смітник.

Як правильно здавати брухт алюмінію

Ціни на алюміній при здаванні до пунктів приймання вторинної сировини можуть різнитися, залежно від кількох факторів, включаючи стан брухту та наявність домішок. Електротехнічні вироби з алюмінію, такі як дроти, кабелі, розподільні щити та реле, є найбільш цінними формами цього металу. Також алюмінієві профілі можуть приносити високий прибуток, а от звичайна алюмінієва стружка та банки для напоїв зазвичай оцінюються нижче.

Для підготовки алюмінієвого брухту до здачі рекомендується дотримуватися кількох основних рекомендацій:

Класифікуйте алюмінієвий брухт відповідно до його типу та стану, враховуючи, що різні види алюмінію можуть мати різну вартість, що підвищує ймовірність отримання вищої ціни.

Очистіть алюмінієвий брухт від зайвих домішок, таких як пластик чи скло, щоб отримати вищу ціну під час здавання.

Позбавтеся ізоляції на кабелях і проводах, оскільки пластикова або текстильна оболонка може збільшити загальну вагу матеріалу на етапі приймання, впливаючи на його оцінку. Зверніть увагу, що деякі приймальні пункти можуть завищувати вагу ізоляції.

Видаліть сліди корозії з металу. Попри стійкість алюмінію до іржі, оскільки він може містити забруднення від інших матеріалів.

Розгляньте можливість здавання алюмінієвого брухту оптом, тому що багато приймальних пунктів надають вигідніші умови оптовим постачальникам, що може бути вигіднішим для отримання високого прибутку.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 75 до 95 грн;

Вінницька область — від 50 до 65 грн;

Волинська область — від 35 до 50 грн;

Дніпропетровська область — від 30 до 40 грн;

Житомирська область — від 30 до 40 грн;

Закарпатська область — від 30 до 40 грн;

Запорізька область — від 70 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 30 до 40 грн;

Кіровоградська область — від 30 до 40 грн;

Львівська область — від 30 до 40 грн;

Миколаївська область — від 35 до 45 грн;

Одеська область — від 60 до 65 грн;

Полтавська область — від 40 до 50 грн;

Рівненська область — від 20 до 30 грн;

Сумська область — від 35 до 40 грн;

Тернопільська область — від 25 до 35 грн;

Харківська область — від 45 до 55 грн;

Хмельницька область — від 25 до 35 грн;

Черкаська область — від 30 до 45 грн;

Чернівецька область — від 35 до 40 грн;

Чернігівська область — від 30 до 45 грн.

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