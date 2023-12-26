Ціна за 1 г золота в Україні станом на 26 грудня 2023

Золотий зливок. Фото: bloomberg.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото, найпопулярніший з дорогоцінних металів, має багату історію у використанні людиною. Видобування та використання цього металу почалися задовго до нашої ери. Наразі золото знайшло застосування у різних сферах, від промисловості до культури та релігії різних культур. Здавання золота у ломбард — це можливість заробити додаткові кошти, коли в цьому є необхідність.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у грудні.

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Цікаві факти про золото

Використання золота почалось ще в давнину. Стародавні цивілізації, такі як єгиптяни, ацтеки, інки та інші, надавали цьому дорогоцінного металу особливого значення, застосовуючи його для виготовлення прикрас, предметів культу та королівських атрибутів. Крім того, в античних суспільствах золото служило засобом обміну та формою грошей. Його універсальність полегшувала міжнародну торгівлю та сприяла спрощенню обміну товарами.

Золото відрізняється видатною електропровідністю, що робить його одним із найкращих матеріалів для використання в електроніці та виробництві електронних компонентів. Крім того, золото характеризується хімічною інертністю, не виявляючи реакцій із більшістю хімічних речовин. Воно не піддається окисленню на повітрі, стійке до корозії і не тьмяніє з часом.

В даний час золото залишається затребуваним як інвестиційний актив. Інвестори купують золото з метою диверсифікації своїх портфелів, забезпечення захисту від інфляції та збереження вартості в умовах економічної нестабільності.

У XIX столітті сталося кілька значних золотих лихоманок, включаючи Каліфорнійську та Клондайську лихоманки. Тисячі людей з'їжджалися до золотим копальням у прагненні досягти швидкого прибутку та збагатитися. Золоті лихоманки дуже вплинули на розвиток регіонів, де вони відбувалися. Вони призвели до зростання населення, розвитку економіки та інфраструктури. Однак вони також призвели до екологічних проблем та соціальних конфліктів.

Як правильно здавати золото

В Україні ломбарди відіграють ключову роль у можливості продажу золота з рук. Вони спеціалізуються на прийманні золотих виробів за грошову винагороду. Втім, щоб отримати вигіднішу ціну за золоті вироби з колекційною чи історичною цінністю, варто розглянути можливість продажу їх колекціонерам та антикварам. Це стосується золотих монет, годинників та прикрас із цікавою історією. Продукція, створена в період СРСР, також затребувана серед колекціонерів, завдяки своїй унікальній цінності та високому вмісту золота у сплаві.

Для здачі золота потрібно пред'явити документи, що підтверджують особу, щоб унеможливити продаж вкрадених виробів. Крім того, золотий брухт можуть здавати лише повнолітні особи.

Під час укладання угоди клієнту видають копію документа, що підтверджує законність операції купівлі-продажу золотого брухту. У разі звернення до ломбарду з можливістю викупу свого золота укладається угода про отримання позички. Клієнту надають документи, що вказують суму позики, відсоткову ставку та строки повернення із відсотками. Також видається квитанція, яка буде потрібна для викупу предметів.

Щодо самого золотого брухту, особливих вимог немає. Тим не менш, ретельне очищення від бруду не завадить більш точному зважуванню.

Практично всі різновиди золотих виробів можуть бути здані в ломбард, за винятком певних категорій, таких як золото у формі самородків, деталей зубопротезування, відходів дорогоцінних металів, сусального золота, орденів та медалей, а також золота з лабораторних деталей та напівфабрикатів, призначених для виготовлення виробів.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2463,91 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2456,52 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2439,27 грн/грам.

Закупівельні ціни на зо лото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 812,28 грн/грам.

375 проба: 914,73 грн/грам.

500 проба: 1219,64 грн/грам.

583 проба: 1422,09 грн/грам.

585 проба: 1426,97 грн/грам.

750 проба: 1829,45 грн/грам.

900 проба: 2195,34 грн/грам.

916 проба: 2234,37 грн/грам.

958 проба: 2336,82 грн/грам.

999 проба: 2436,83 грн/грам.

999,9 проба: 2439,03 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 882,35 грн/грам.

375 проба: 968,13 грн/грам.

500 проба: 1291,04 грн/грам.

583 проба: 1505,90 грн/грам.

585 проба: 1509,56 грн/грам.

750 проба: 1936,95 грн/грам.

900 проба: 2338,14 грн/грам.

916 проба: 2478,89 грн/грам.

958 проба: 2526,11 грн/грам.

999 проба: 2529,80 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у грудні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на латунь та чермет в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.