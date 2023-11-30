Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 30 ноября 2023 года

Отливка стали. Фото: freepik.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы, такие как сталь, чугун и ферросплавы, представляют собой соединения железа с углеродом и другими химическими элементами. Их широко используют в промышленности и строительстве благодаря уникальным свойствам, включая прочность, пластичность, ковкость, свариваемость и износостойкость. Эти материалы находят применение при создании различных продуктов, включая металлические конструкции, детали машин, оборудование, трансформаторы и многое другое. Переработка черных металлов способствует экономии природных ресурсов, уменьшает влияние на окружающую среду и позволяет заработать неплохие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в ноябре.

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Интересные факты о железе

Железо составляет около 80% внутреннего и наружного ядра Земли. Внутреннее ядро Земли состоит из чистого железа, а наружное ядро состоит из железа и никеля. Железо является наиболее распространенным элементом в Солнечной системе и является основным компонентом большинства планет, включая Землю. В ядре Земли оно является источником магнитного поля, защищающего планету от солнечного ветра и космического излучения.

Железо является основным компонентом метеоритов. Оно составляет около 90% большинства этих небесных тел. Железо встречается в метеоритах в виде чистого металла или сплава с никелем. Метеориты образуются из остатков взорвавшихся звезд или столкнувшихся друг с другом планет.

Кровь приобретает красный цвет от взаимодействия железа и кислорода. В крови содержится белок, который называется гемоглобином, он содержит атомы железа. Когда гемоглобин соединяется с кислородом, железо в гемоглобине приобретает алый цвет.

Поверхность Марса красного цвета также из-за железа, а точнее из-за ржавчины. Оксид железа (ржавчина) один из самых распространенных минералов на Марсе. Он встречается в виде пыли, песка, камней и даже в некоторых горных породах. Оксид железа имеет красный цвет, потому что он поглощает синюю часть видимого спектра света. Когда свет попадает на поверхность Марса, он отражается обратно в наблюдателя. Однако синяя часть света поглощается оксидом железа, поэтому мы видим только красный цвет.

Железный век ознаменовал эпоху, когда широкое использование железных инструментов изменило наш образ жизни. Железо сделало сельскохозяйственные инструменты достаточно прочными, чтобы прорезать более твердую почву. Благодаря инструментам заниматься сельским хозяйством стало проще, и у людей появилось больше свободного времени для создания и открытия новых вещей.

Как правильно сдавать металлолом

Для производства сталей и чугунов активно используется переработка металлических изделий, сдаваемых на металлолом. Этот метод способствует повторному использованию металла, экономии природных ресурсов и уменьшению негативного влияния на окружающую среду, а также дает возможность для получения значительной финансовой выгоды.

Чтобы максимизировать прибыль от сдачи металлолома, важно учесть следующие аспекты:

Классифицируйте металлолом и проведите разделение на черные и цветные металлы, поскольку цветные металлы обычно оцениваются выше.

Отделите нержавеющую сталь от углеродистой — нержавеющая также дороже черметов.

Разберите сложные изделия на запчасти, что упростит их переработку.

Очистите лом от ржавчины и других примесей, а также удалите неметаллические компоненты.

По возможности разрежьте большие конструкции на более мелкие части, что облегчит процесс переработки.

Цены на лом черных металлов

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 2 грн до 5,5 грн

Винницкая область — от 3 грн до 4,5 грн

Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн

Житомирская область — от 2,5 грн до 4 грн

Закарпатская область — от 3 грн до 4,5 грн

Запорожская область — от 3 грн до 5 грн

Ивано-Франковская область — от 2 грн до 4 грн

Кировоградская область — от 2 грн до 4 грн

Львовская область — от 3 грн до 5 грн

Николаевская область — от 3 грн до 5 грн

Одесская область — от 4 грн до 6 грн

Полтавская область — от 4 грн до 5 грн

Сумская область — от 2,5 грн до 4 грн

Тернопольская область — от 2 грн до 3 грн

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн

Хмельницкая область — от 3 грн до 5 грн

Черкасская область — от 2 грн до 4 грн

Черновицкая область — от 3 грн до 4,5 грн

Черниговская область — от 3 грн до 5 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия, латуни и меди в Украине в ноябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.