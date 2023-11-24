Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 24 листопада 2023

Лиття металів. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це один з найдавніших металів, які використовуються людством. Вона була відома ще в епоху неоліту, і з того часу її застосування лише розширювалося. Сьогодні мідь використовується в різних областях, від будівництва та електроніки до медицини та мистецтва. Крім того, це екологічно чистий матеріал, що не виділяє шкідливих речовин у навколишнє середовище. Мідь легко переробляти, а можливість багаторазового використання робить цей метал економічно вигідним для використання у різних галузях.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про мідь

Після того, як було виявлено, що мідь токсична для безхребетних, судноплавні компанії почали використовувати цей метал, щоб запобігти прилипанню безхребетних до дерев'яних корпусів кораблів. Черепашки, мідії та інші морські мешканці, зазвичай у великих кількостях наліпали на дерев'яні кораблі. Ця практика була вперше застосована і прийнята Королівським флотом Великої Британії, у 18 столітті і продовжується досі. Оскільки мідь має високу стійкість до водної корозії, це ідеальний метал для захисту днища корабля.

У Стародавньому Єгипті люди використовували мідь для виготовлення прикрас, включаючи навіть кільця на пальцях ніг. Наприклад, археологи виявили в Ізраїлі безліч мідних копалень X століття до нашої ери. Фактично, дослідники стверджують, що мідь, можливо, була першим забруднювачем довкілля. Це показує, наскільки цей метал був доступний та наскільки активно він використовувався.

Антимікробні властивості міді, зробили її дуже популярним металом у медичній сфері. Багато лікарень експериментують з покриттям поверхонь, яких часто торкаються, наприклад, поручнів ліжок і кнопок виклику. Іноді їх покривають міддю щоб уповільнити поширення внутрішньолікарняних інфекцій. Цей метал вбиває мікроби та шкідливі мікроорганізми, впливаючи на електричний заряд клітинних мембран.

Мідь може допомогти у виробництві футуристичного електронного паперу, носимих біосенсорів та іншої "еластичної" електроніки. Мідні нанодроти використовуються у експериментах по створенню дуже пористого, легкого та міцного матеріалу, який підійде для створення таких виробів. Раніше для цього використовувалося золото або срібло, але мідь більш є більш доступним і надійним варіантом.

У 1977 році НАСА запустило у космос дві позолочені мідні грамофонні платівки, які містили зображення та звуки із Землі. Записи містили безліч зображень і записів різними мовами і звуки природи, такі як дощ, грім, крик птахів і т. д. Для створення записів використовувалася мідь, тому що цей метал может зберігати інформацію протягом мільйонів років. Ймовірно, довше, ніж буде існувати людство. Не дивно, що мідь називають "вічним металом".

Як правильно здавати мідь у пункти приймання металобрухту

Мідь є досить дорогим металом, який, як уже було зазначено, широко використовується в різних галузях промисловості. Ціни на мідь у пунктах прийому металобрухту можуть відрізнятись в залежності від стану металу та з економічних причин, на які вплинути неможливо. Проте можна спробувати максимізувати ваш прибудток від металобоухту. Насамперед, на ціну впливає якість металу: наявність домішок, ступінь окислення та загальний стан брухту.

Щоб максимізувати прибуток при здачі брухту міді, корисно виконати кілька простих кроків. Наприклад, доцільно позбавитися інших матеріалів і металів, які можуть бути присутніми в брухті.

Якщо у вас є мідні дроти, їх можна здавати разом із ізоляцією. Однак варто пам'ятати, що ізоляція підвищує вагу і може знизити загальну ціну металу. Деякі люди намагаються видалити ізоляцію, спалюючи її у вогні, але це може вплинути на якість міді. Обпалена мідь із сильним окисленням може мати меншу вартість.

Пункти прийому готові приймати мідь у різних формах, таких як кабелі, обмотки мідних двигунів, сантехнічне обладнання, мідні труби та багато іншого. Зазвичай більш вигідно здавати великі обсяги міді відразу, це може забезпечити більш вигідні умови в пунктах прийому.

Ціни на брухт міді в Україні у листопаді

Середні ціни за областями України за 1 кг міді, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 230 до 250 грн;

Вінницька область — від 170 до 165 грн;

Дніпропетровська область — від 220 до 240 грн;

Житомирська область — від 130 до 160 грн;

Закарпатська область — від 130 до 150 грн;

Запорізька область — від 210 до 240 грн;

Івано-Франківська область — від 160 до 200 грн;

Кіровоградська область — від 170 до 180 грн;

Львівська область — від 180 до 200 грн;

Миколаївська область — від 220 до 250 грн;

Одеська область — від 230 до 250 грн;

Полтавська область — від 200 до 250 грн;

Сумська область — від 170 до 180 грн;

Тернопільська область — від 140 до 160 грн;

Харківська область — від 240 до 260 грн;

Хмельницька область — від 200 до 220 грн;

Черкаська область — від 130 до 160 грн;

Чернівецька область — від 160 до 180 грн;

Чернігівська область — від 200 до 230 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт, латуні та алюмінію в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здачі металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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