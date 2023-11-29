Цены на золото в Украине. Сколько стоит 1 г драгоценных металлов в Украине.

На золотом складе Zürcher Kantonalbank в Цюрихе Фото: Keystone/Martin Rütschi

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото — это популярный и ценный металл, применяемый человечеством на протяжении многих веков в различных сферах, включая создание украшений, использование его как инвестиционной платформы и материала для производства. Более того, этот металл чрезвычайно редок. Среднее содержание золота в земной коре составляет миллионные частицы процента, что делает его более ценным, чем обычные металлы, такие как медь или железо.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в ноябре.

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Интересные факты о золоте

Золото имеет множество приложений, кроме его денежной и символической ценности. Кроме прочего, оно используется в электронике, электропроводке, стоматологии, медицине, радиационной защите и окраске стекла.

Золото — это благородный металл. Он относительно инертен и устойчив к разложению под влиянием воздуха, влаги или кислотных условий. Хотя кислоты растворяют большинство металлов, для растворения золота используется специальная смесь кислот, называемая "царской водкой".

История золота является важным разделом в истории человеческой цивилизации, охватывающей не менее 6 тысяч лет. Археологические данные свидетельствуют о том, что этот металл использовался в Древнем Египте и Месопотамии. Упоминания о нем также можно найти в текстах Ветхого Завета. Происхождение названия "золото" остается не до конца ясным, хотя известно, что в славянских языках это слово в древности имело общие корни со словом "желтый", что записывается как zolto.

Чистое золото, металл желтого цвета с красноватым оттенком. Оно представляет собой единственный металл, который в чистом состоянии имеет выразительный желтый цвет. Этот металл обладает высокой теплопроводностью и низким сопротивлением. Оно также является мягким, пластичным, ковким и тягучим. Золото остается устойчивым к воздействию влаги и не поддается окислению в естественных условиях; только при нагревании до 100 °С на его поверхности может образоваться тонкая пленка окиси.

Золото играет ключевую роль в мировой денежной системе. Оценивается, что мировые банковские резервы золота составляют 32 тысячи тонн. Еще задолго до нашей эры, более 1500 лет назад, золото выполняло функции денег в Китае, Индии, Египте, Месопотамии и других частях света.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Любое лицо, достигшее совершеннолетия (18 лет), имеет возможность воспользоваться услугами ломбарда, где можно взять ссуду, используя свои золотые изделия как залог, или просто продать их, если они были не нужны.

Ломбарды покупают золото по более низкой цене, чем оно продается в ювелирных магазинах. В стоимость ювелирных изделий в магазинах включаются не только затраты на материалы, но и оплата труда создавшего изделие ювелира.

Ломбарды принимают золотые изделия, включая драгоценные камни. Тем не менее, при оценке учитывается только вес золота, а не камни и состояние украшения. При этом наличие пробы на золотом изделии тоже не важно, поскольку сотрудники ломбарда проведут проверку золота на месте.

Важно помнить, что в ломбард можно принести практически все золотые изделия, за исключением некоторых видов, таких как:

Золото в виде самородков, пластин, проволок или деталей. Элементы зубопротезирования. Отходы из драгоценных металлов, такие как стружка и спил. Сусальное золото. Ордена и медали, содержащие золото и другие ценные металлы. Золото из лабораторных деталей и элементов для промышленного использования. Полуфабрикаты ювелирные.

Если вы планируете продать украшение, а не заложить его, сообщите об этом заранее — это может повлиять на оценку изделия и увеличить сумму предложения. Также рекомендуется очистить золотые изделия от грязи и пыли для получения более высокой цены.

Следует заметить, что цены на золото в ломбардах могут отличаться, поэтому рекомендуется внимательно сравнить предложения разных ломбардов. При сдаче золота обязательно имейте при себе паспорт для подтверждения совершеннолетия и регистрации в специальной книге-реестре, которую ведут сотрудники ломбарда.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2321,49 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2314,53 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2298,28 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 765,33 грн/грамм.

375 проба: 861,86 грн/грамм.

500 проба: 1149,14 грн/грамм.

583 проба: 1339,90 грн/грамм.

585 проба: 1344,49 грн/грамм.

750 проба: 1723,71 грн/грамм.

900 проба: 2068,45 грн/грамм.

916 проба: 2105,22 грн/грамм.

925 проба: 2201,75 грн/грамм.

999 проба: 2295,98 грн/грамм.

999,9 проба: 2298,05 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 787 грн/грамм.

375 проба: 917,52 грн/грамм.

500 проба: 1243,92 грн/грамм.

583 проба: 1431,07 грн/грамм.

585 проба: 1435 грн/грамм.

750 проба: 1882,64 грн/грамм.

900 проба: 2267,13 грн/грамм.

916 проба: 2443,91 грн/грамм.

958 проба: 2480,90 грн/грамм.

999 проба: 2518 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия , латуни и меди в Украине в ноябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.