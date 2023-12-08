Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 8 декабря 2023

Литье металлов. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — это эстетически привлекательный и полезный металл, который можно найти в вашем доме как в чистом виде, так и в виде химических соединений. Известная как "вечный металл" из-за своих уникальных свойств вторичной переработки, медь служит человечеству тысячелетиями и по сей день остается одним из наиболее ценных металлов на рынке.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в декабре.

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Интересные факты о меди

Люди работали с медью по меньшей мере 10 тысяч лет, о чем свидетельствует открытие в 1991 году ледниковой мумии Эци в Эцтальских Альпах, возсрастом около 3300 до н. э. чистой меди. Ученые считают, что неолитические сообщества использовали медь в качестве альтернативы каменю. А древние египтяне верили, что медь священна и наделяет своего владельца магической силой, при этом название "медь", как считается, происходит от римлян, которые называли ее aes cyprium, что переводится как "руда из Кипра", поскольку большая часть меди в древности добывалась на Кипре.

Медь легко образует металлы с другими металлами. Двумя наиболее известными сплавами являются латунь (медь и цинк) и бронза (медь и олово), хотя существуют сотни других сплавов с этим металлом.

Медь обладает многими полезными свойствами, характерными для переходных металлов. Она мягкая, пластичная, отличный проводник тепла и электричества, а также устойчива к коррозии. Этот металл имеет возможность окисляться с образованием оксида меди, или яр-медянки, имеющей зеленый цвет. Это окисление является причиной того, что Статуя Свободы в США имеет зеленый, а не красновато-оранжевый цвет.

За промышленным использованием медь занимает третье место после железа и алюминия. Этот металл используется в электропроводке (60 процентов всей используемой меди), сантехнике, электронике, строительстве зданий, посуде, монетах и множестве других продуктов.

Почти 80 процентов добываемой на сегодняшний день меди используется. Медь — это металл, который на 100 процентов подлежит вторичной переработке.

Как правильно сдавать медь в пункты приема металлолома

Медь это достаточно ценный металл, однако ее цена может варьироваться в зависимости от содержания различных веществ, примесей и формы изделия. К примеру, изоляцию проводов можно удалить, чтобы сдавать чистую медь без примесей. Важно отметить, что не следует сжигать изоляцию в огне, поскольку пламя окислит провода и ухудшит медь. Потому лучшим вариантом будет механическое удаление изоляции.

Также рекомендуется заранее взвесить ваш лом и узнать актуальную стоимость меди в материалах или на сайтах пунктов приема. Это поможет определить приблизительную сумму, которую можно получить. Однако если металлолом содержит не только медь или медь с примесями других металлов, то его стоимость будет ниже.

Эксперты советуют сдавать большие объемы меди одномоментно, поскольку многие пункты приема вторичного сырья предлагают системы лояльности, которые работают только при сдаче больших объемов.

Медь присутствует в различных предметах, таких как бытовые электроприборы (особенно старые), катушки и провода, стиральные машины, фены, микроволновые печи. При разборке старых ламповых телевизоров можно обнаружить до 1,5 кг меди. В старых холодильниках содержится около 3 килограммов ценной меди в компрессоре и трубках. Вышедшие из строя кондиционеры и бойлеры также содержат ценные медные трубки.

Кроме того, медь имеется в электрооборудовании, таком как неработающие люминесцентные лампы, старые электродвигатели, генераторы, трансформаторы, а также в электропроводке, сетевых коммуникациях и радиодеталях. Ее можно обнаружить в деталях канализации, сливных системах, дверных ручках, крепежах, крючках, петлях, навесах и фурнитуре для дверей. Медь встречается в некоторых узлах и деталях автомобилей и других транспортных средств, а также в монетах, кухонных принадлежностях, статуэтках, бюстах, украшениях, духовых музыкальных инструментах, памятниках, оружии и даже в мебели.

Цены на лом меди в Украине в декабре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 220 до 250 грн;

Винницкая область — от 180 до 200 грн;

Днепропетровская область — от 220 до 240 грн;

Житомирская область — от 150 до 180 грн;

Закарпатская область — от 160 до 190 грн;

Запорожская область — от 210 до 230 грн;

Ивано—Франковская область — от 190 до 200 грн;

Кировоградская область — от 200 до 215 грн;

Львовская область — от 175 до 200 грн;

Николаевская область — от 210 до 250 грн;

Одесская область — от 220 до 240 грн;

Полтавская область — от 200 до 230 грн;

Сумская область – от 180 до 200 грн;

Тернопольская область — от 150 до 185 грн;

Харьковская область — от 230 до 250 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 220 грн;

Черкасская область — от 145 до 170 грн;

Черновицкая область — от 160 до 180 грн;

Черниговская область — от 200 до 230 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни и алюминия в Украине в ноябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черметы и нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.