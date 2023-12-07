Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 7 декабря 2023

Отливка стали. Фото: designingbuildings.co.uk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сплавы на основе железа (в том числе само железо) в сочетании с углеродом или другими элементами называются черными металлами. Они считаются одними из важнейших материалов для человечества и широко применяются в строительстве, машиностроении, производстве бытовой техники и других отраслях промышленности. Процесс переработки черных металлов способствует уменьшению объема отходов, не так вредит окружающей среде и может приносить неплохой доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в декабре.

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Интересные факты о железе, чугуне и стали

Железо — это хрупкое твердое вещество, относящееся к металлу 8-й группы Периодической таблицы элементов Менделеева, самый распространенный из всех металлов. Его чистая форма быстро корродирует под воздействием влажного воздуха и высокой температуры. Железо также является четвертым, наиболее распространенным элементом в земной коре по весу. Ученые считают, что основная часть ядра Земли состоит именно из железа.

Девяносто процентов всех перерабатываемых металлов в наши дни — это железо. Большая часть его используется для производства стали — сплава железа и углерода — которая в свою очередь используется в промышленности и гражданском строительстве, например для изготовления железобетона.

Чугун производится путем плавки железоуглеродных сплавов. Содержание углерода в чугуне превышает 2%. Кроме того, после процесса плавки кузнец выливает железо в форму, вместо того чтобы обрабатывать его молотком и инструментами. Кроме содержания углерода, чугун также содержит 1-3% кремния, что улучшает его литейные характеристики. Также в этом металле могут быть примеси других веществ, таких как марганец, фосфор или сера.

Сталь — это сплав железа, содержащий небольшой процент углерода, обычно от 0,15 до 2%. Содержание углерода в стали делает его более крепким. При этом сталь также может включать в себя другие элементы, которые улучшат его качества, в том числе кремний, марганец, фосфор, серу и кислород. К примеру, нержавеющая сталь, устойчивая к окислению и коррозии, часто содержит 11% хрома.

Железо является важным питательным веществом в нашем рационе. Дефицит железа — самый распространенный дефицит питания и может вызвать анемию и усталость, что влияет на способность выполнять физическую работу у взрослых людей. Кроме того, дефицит железа в организме также может усугубить память и другие психические функции у подростков.

Как правильно сдавать металлолом

Как мы с вами уже говорили, чермет производится из железной руды, а её запасы хоть и велики, но отнюдь не безграничны. Кроме того, энергозатратный процесс производства первичного металла негативно влияет на окружающую среду и ухудшает экологическую ситуацию.

Поэтому для производства сталей и чугунов часто используется вторичная переработка ненужных металлических изделий — металлолома. Этот метод позволяет повторно использовать металл в производстве, что способствует экономии природных ресурсов, защите окружающей среды и может принести некоторую прибыль.

При сдаче металлолома рекомендуется обратить внимание на следующие важные аспекты:

Разделите металлолом на черные и цветные металлы, поскольку цветные металлы оцениваются выше в пунктах приема металлолома.

Отделяйте нержавеющую сталь от углеродистой, так как нержавеющая сталь более ценна.

Разберите сложные изделия в более простые компоненты.

Очистите лом от ржавчины и примесей, а также избавьтесь от неметаллических включений.

По возможности разрежьте большие конструкции на более мелкие части для упрощения процесса их переработки.

Цены на лом черных металлов в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 3 грн до 5,5 грн

Винницкая область — от 3,5 грн до 4 грн

Днепропетровская область — от 3 грн до 5,5 грн

Житомирская область — от 3 грн до 4 грн

Закарпатская область — от 2,5 грн до 4 грн

Запорожская область — от 4 грн до 6 грн

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 4 грн

Кировоградская область — от 4 грн до 5 грн

Львовская область — от 3,5 грн до 5 грн

Николаевская область — от 3,5 грн до 6 грн

Одесская область — от 4 грн до 6 грн

Полтавская область — от 4 грн до 5 грн

Сумская область — от 3 грн до 5 грн

Тернопольская область — от 3 грн до 4 грн

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн

Хмельницкая область — от 3 грн до 4 грн

Черкасская область — от 2,5 грн до 4 грн

Черновицкая область — от 2 грн до 4,5 грн

Черниговская область — от 3 грн до 3,5 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, латуни и алюминия в Украине в ноябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.