Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 8 грудня 2023

Лиття металів. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це естетично привабливий та корисний метал, який можна знайти у вашому будинку як у чистому вигляді, так і у вигляді хімічних сполук. Відома як "вічний метал" через свої унікальні властивості вторинної переробки, мідь служить людству тисячоліттями і до сьогодні залишається одним із найбільш цінних металів на ринку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у грудні.

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Цікаві факти про мідь

Люди работали с медью не менее 10 000 лет, о чем свидетельствует открытие в 1991 году ледниковой мумии Эци (3300 до нашей эры) у которой был в Эцтальских Альпах. Вчені вважають, що неолітичні спільноти використовували мідь як альтернативу кам'яним знаряддям близько 8000 до н.е. А стародавні єгиптяни вірили, що мідь священна і наділяє свого власника магічною силою. При цьому назва "мідь", як вважається, походить від римлян, які називали її aes cyprium, що перекладається як "руда з Кіпру", оскільки більша частина міді в давнину видобувалася на Кіпрі.

Мідь легко утворює метали з іншими металами. Двома найбільш відомими сплавами є латунь (мідь та цинк) та бронза (мідь та олово), хоча існують сотні іших сплавів з цим металом.

Мідь має багато корисних властивостей, характерних для перехідних металів. Вона м'яка, пластична, чудовий провідник тепла та електрики, а також стійка до корозії. Цей метал має здатність окислюватися з утворенням оксиду міді, або яр-медянки, що має зелений колір. Це окислення є причиною того, що Статуя Свободи в США має зелений, а не червонувато-жовтогарячий колір.

За промисловим використанням мідь посідає третє місце після заліза та алюмінію. Цей метал використовується в електропроводці (60 відсотків всієї міді, що використовується), сантехніці, електроніці, будівництві будівель, посуді, монетах і безлічі інших продуктів.

Майже 80 відсотків видобутої на сьогоднішній день міді досі використовується. Мідь — це метал, який на 100 відсотків підлягає вторинній переробці.

Як правильно здавати мідь у пункти приймання металобрухту

Мідь це досить цінний метал, проте її ціна може змінюватись в залежності від вмісту різних речовин, домішок та форми виробу. Наприклад, ізоляцію проводів можна видалити, щоб здавати чисту мідь без домішок. Важливо відзначити, що не слід спалювати ізоляцію у вогні, оскільки полум'я окислить дроти та погіршить стан міді. Тому найкращим варіантом буде механічне видалення ізоляції.

Також рекомендується заздалегідь зважити ваш брухт і дізнатися актуальну вартість міді в матеріалах або на сайтах пунктів прийому. Це допоможе визначити приблизну суму, яку можна за нього отримати. Однак якщо металобрухт містить не тільки мідь або мідь з домішками інших металів, то його вартість буде нижчою.

Експерти радять здавати великі обсяги міді за один раз, оскільки багато пунктів прийому вторинної сировини пропонують системи лояльності, які працюють лише при здачі великих обсягів.

Мідь присутня в різних предметах, таких як побутові електроприлади (особливо старі), котушки та дроти, пральні машини, фени, мікрохвильові печі. При розбиранні старих лампових телевізорів можна виявити до 1,5 кілограма міді. У старих холодильниках міститься приблизно 3 кілограми цінної міді у компресорі та трубках. Кондиціонери і бойлери, що вийшли з ладу, також містять цінні мідні трубки.

Крім того, мідь є в електрообладнанні, такому як непрацюючі люмінесцентні лампи, старі електродвигуни, генератори, трансформатори, а також в електропроводці, мережевих комунікаціях і радіодеталях. Її можна виявити в деталях каналізації, зливних системах, дверних ручках, кріпленнях, гачках, петлях, навісах та фурнітурі для дверей. Мідь зустрічається в деяких вузлах і деталях автомобілів та інших транспортних засобів, а також у монетах, кухонному приладді, статуетках, бюстах, прикрасах, духових музичних інструментах, пам'ятниках, зброї і навіть у меблях.

Ціни на брухт міді в Україні у грудні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 220 до 250 грн;

Вінницька область — від 180 до 200 грн;

Дніпропетровська область — від 220 до 240 грн;

Житомирська область — від 150 до 180 грн;

Закарпатська область — від 160 до 190 грн;

Запорізька область — від 210 до 230 грн;

Івано-Франківська область — від 190 до 200 грн;

Кіровоградська область — від 200 до 215 грн;

Львівська область — від 175 до 200 грн;

Миколаївська область — від 210 до 250 грн;

Одеська область — від 220 до 240 грн;

Полтавська область — від 200 до 230 грн;

Сумська область — від 180 до 200 грн;

Тернопільська область — від 150 до 185 грн;

Харківська область — від 230 до 250 грн;

Хмельницька область — від 190 до 220 грн;

Черкаська область — від 145 до 170 грн;

Чернівецька область — від 160 до 180 грн;

Чернігівська область — від 200 до 230 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні та алюмінію в Україні у листопаді. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та нержавійну сталь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.