Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 16 декабря 2023 года

Отливка металла. Фото: 2stock.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь занимает лидирующее положение среди ключевых металлов в мировой индустрии. Этот сплав применяют в разных отраслях, начиная от электроники и заканчивая строительством. Переработка меди — это очень полезный процесс как для экономики, так и для экологии, потому что он способствует эффективному использованию природных ресурсов. К примеру, для производства одной тонны меди из руды требуется в 5-10 раз больше энергии, чем при переработке вторичного сырья.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в декабре.

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Чистая медь — это мягкий металл, который можно превратить в прочные и вязкие сплавы. Медь также гибкая, крепкая, антибактериальная и обладает способностью очень хорошо проводить тепло и электричество. Кроме того, медь хорошо подходит для сварки и пайки, она также пожаробезопасна.

Человечество использует медь более 10 тысяч лет. За эти тысячелетия мы научились использовать этот металл все более универсальными способами. Медь и ее 400 различных сплавов используются в различных областях, таких, как строительство и электроника, здравоохранение, архитектура и искусство.

Медь — это естественная часть почв и всех водных сред. Это нужный и даже жизненно важный микроэлемент, который необходим живым организмам. Медь одновременно является каталитическим элементом и структурной частью многих белков. Если меди недостаточно, страдает экологическое разнообразие. Например, два важнейших продукта питания в мире — рис и пшеница — быстро реагируют на нехватку меди. То же касается и людей, водных организмов, домашних животных и крупного рогатого скота.

Популярные медные сплавы, такие как латунь и бронза, используются среди прочего в охладителях, обогревателях, солнечных панелях, водопроводных трубах и крышах. Чистая медь чаще всего встречается в электронике. В больницах и общественных местах медь используется из-за ее антибактериального действия.

Поскольку свойства меди остаются неизменными при переплавке, за последние 25 лет она стала важным материалом для человечества из-за возможности использования вторичной переработки. Надежный производственный процесс также помогает нам реагировать на растущую мировую потребность в меди.

Как правильно сдавать медь в пункты приема металлолома

Медь – это металл с достаточно высокой стоимостью, который, как было отмечено ранее, широко используется в разных отраслях. Цены на медь в пунктах приема металлолома могут изменяться по нескольким причинам. Прежде всего, на формирование цены влияет качество металла, например наличие примесей, степень окисления и общее состояние лома.

Чтобы максимизировать прибыль от сдачи лома меди, следует выполнить несколько простых шагов. Например, целесообразно избавиться от других материалов и металлов, которые могут быть в ломе.

Если у вас есть медные провода, их можно сдавать вместе с изоляцией. Однако следует помнить, что изоляция увеличивает вес и может снизить общую цену металла. Некоторые люди пытаются удалить изоляцию путем сожжения, но это может повлиять на качество меди. Обожженная медь с выраженным окислением может иметь меньшую стоимость.

Пункты приема готовы принимать разные формы меди, такие как кабели, обмотки медных двигателей, сантехническое оборудование, медные трубы и многое другое. Также следует отметить, что выгоднее собирать большие объемы меди и сдавать их одномоментно, так у вас будет возможность получить лучший тариф.

Цены на лом меди в Украине в декабре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 230 до 250 грн;

Винницкая область — от 180 до 195 грн;

Днепропетровская область — от 200 до 230 грн;

Житомирская область — от 140 до 180 грн;

Закарпатская область — от 130 до 160 грн;

Запорожская область — от 190 до 240 грн;

Ивано-Франковская область — от 180 до 200 грн;

Кировоградская область — от 180 до 200 грн;

Львовская область — от 190 до 200 грн;

Николаевская область — от 220 до 250 грн;

Одесская область — от 230 до 255 грн;

Полтавская область — от 210 до 240 грн;

Сумская область – от 180 до 200 грн;

Тернопольская область — от 150 до 170 грн;

Харьковская область — от 250 до 275 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 215 грн;

Черкасская область — от 140 до 160 грн;

Черновицкая область — от 150 до 170 грн;

Черниговская область — от 190 до 220 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине в декабре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на золото, чермет и латунь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.