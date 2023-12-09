Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 9 грудня 2023

Зварювання алюмінію. Фото: pixabay.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Міцний, легкий та екологічний — це лише кілька дивовижних характеристик алюмінію, які роблять його дуже популярним металом у різних сферах застосування. З цієї причини поряд зі сталлю алюміній сьогодні є одним із найпоширеніших металів у світі. Ба більше, приблизно 75% всього виробленого в світі алюмінію й досі використовується завдяки його відмінній здатності до переробки. Саме тому здавання алюмінію у пункти приймання металобрухту може принести непоганий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у грудні.

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Цікаві факти про алюміній

Фахівці називають алюміній диво-металом, і не дарма. Ось його довгий список корисних властивостей: легка вага, стійкість до корозії, легкість формування, висока провідність, висока відбивна здатність, нетоксичність, довговічність та можливість вторинної переробки. Це дає виробникам та дизайнерам із багатьох галузей широкий спектр можливостей для інновацій у продуктах та вдосконалень процесів.

Переробка алюмінію вимагає значно менше енергії, ніж його виробництво з первинних матеріалів. Відновлення алюмінію з відходів, таких як алюмінієві банки або дроти, може заощадити багато енергії. Переробка лише однієї алюмінієвої банки заощадить достатньо енергії, щоб забезпечити горіння 100-ватної лампочки протягом чотирьох годин.

У 1800-х роках алюміній вважався дорогоцінним металом. Наполеон III, перший президент Французької Республіки, обслуговував лише своїх найпочесніших гостей, використовуючи алюмінієві тарілки та столові прилади. Решті його гостей подавали золото і срібло, які в той час вважалися менш цінними, ніж алюміній.

Емпайр-стейт-білдинг, побудований у 1930–1932 роках, був першим будинком, в якому широко використовувалися алюмінієві компоненти та готові конструкції, включаючи внутрішні конструкції та знаменитий шпиль.

Алюмінієві банки на сміттєзвалищі можуть розкладатися протягом неймовірних 200 років. Це ще одна причина, чому так важливо переробляти алюмінієвий брухт разом з рештою металобрухту. Як і весь металобрухт, алюміній не можна просто викидати разом із рештою сміття.

Як правильно здавати брухт алюмінію

Ціни на алюміній при здаванні до пунктів приймання вторинної сировини можуть різнитися, залежно від кількох факторів, включаючи стан брухту та наявність домішок. Електротехнічні вироби з алюмінію, такі як дроти, кабелі, розподільні щити та реле, є найбільш цінними формами цього металу. Також алюмінієві профілі можуть приносити високий прибуток, а от звичайна алюмінієва стружка та банки для напоїв зазвичай оцінюються нижче.

Для підготовки алюмінієвого брухту до здачі рекомендується дотримуватися кількох основних рекомендацій:

Класифікуйте алюмінієвий брухт відповідно до його типу та стану, враховуючи, що різні види алюмінію можуть мати різну вартість, що підвищує ймовірність отримання вищої ціни.

Очистіть алюмінієвий брухт від зайвих домішок, таких як пластик чи скло, щоб отримати вищу ціну під час здавання.

Позбавтеся ізоляції на кабелях і проводах, оскільки пластикова або текстильна оболонка може збільшити загальну вагу матеріалу на етапі приймання, впливаючи на його оцінку. Зверніть увагу, що деякі приймальні пункти можуть завищувати вагу ізоляції.

Видаліть сліди корозії з металу. Попри стійкість алюмінію до іржі, оскільки він може містити забруднення від інших матеріалів.

Розгляньте можливість здавання алюмінієвого брухту оптом, тому що багато приймальних пунктів надають вигідніші умови оптовим постачальникам, що може бути вигіднішим для отримання високого прибутку.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 70 до 90 грн;

Вінницька область — від 50 до 50 грн;

Волинська область — 35 до 40 грн;

Дніпропетровська область — від 30 до 40 грн;

Житомирська область — від 35 до 45 грн;

Закарпатська область — від 30 до 40 грн;

Запорізька область — від 60 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 20 до 30 грн;

Кіровоградська область — від 30 до 40 грн;

Львівська область — від 35 до 45 грн;

Миколаївська область — від 35 до 50 грн;

Одеська область — від 60 до 60 грн;

Полтавська область — від 30 до 45 грн;

Рівненська область — від 25 до 35 грн;

Сумська область — від 30 до 40 грн;

Тернопільська область — від 20 до 30 грн;

Харківська область — від 45 до 85 грн;

Хмельницька область — від 20 до 35 грн;

Черкаська область — від 30 до 35 грн;

Чернівецька область — від 35 до 55 грн;

Чернігівська область — від 30 до 40 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні та міді в Україні у листопаді. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

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