Ціни на кольорові метали та алюміній в Україні станом на 12 грудня 2023

Виготовлення металу. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь є сплавом міді та цинку, що відомий ще з давнини. Наприклад У Стародавньому Єгипті та Месопотамії майстри використовували латунь для створення прикрас, посуду та різних предметів побуту, а у Стародавньому Римі цей метал знайшов застосування у виробництві монет. В наші час латунь широко застосовується у різних галузях промисловості. Цей сплав відрізняється відмінними теплопровідними та електропровідними властивостями, а також має високу міцність і стійкість до корозії, завдяки чому він має безліч застосувань. Латунь також знаходить застосування у виготовленні ювелірних виробів, будівництві, автомобільній промисловості, машинобудуванні, хімічній та харчовій промисловості, електротехніці, електроніці, аеронавтиці та інших.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у грудні.

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Цікаві факти про латунь

Духові інструменти, що можна почути у всіх музичних стилях по всьому світі, вирболені з латуні. Ви можете почути ці інструменти у традиційних симфоніях, джазових оркестрах та народній музиці різних країн. Все тому що латунь має характерне тепле і яскраве звучання, яке добре підходить для духових інструментів. Мідь, яка є частиною сплаву, має тепле і м'яке звучання, а цинк — яскраве і різке. Поєднання цих двох металів дає латуні характерне тепле та яскраве звучання.

Стародавні римляни використовували латунь в основному у посудинах, парадних обладунках, прикрасах, брошах та застібках. Виробництво латуні скоротилося після розпаду Риму, але відновилося в період Каролінгів. Вона більш податлива, ніж бронза, латунь використовувалася виготовлення глечиків, тазів, ламп, чаш та багатьох інших предметів домашнього побуту.

Латунь стає міцнішою та стійкішою до корозії, коли її легують алюмінієм. Алюміній також утворює на поверхні тонке, прозоре і тверде покриття з оксиду алюмінію, що має здатність до самовідновлення.

Латунь була одним із найпопулярніших матеріалів для виготовлення скульптур в епоху Відродження. Відомі художники, такі як Леонардо да Вінчі та Донателло, використовували у своїх роботах техніку лиття з латуні. Латунь також використовувалася іншими відомими художниками епохи Відродження, зокрема Мікеланджело, Рафаелем та Берніні.

Сьогодні майже 90% усіх латунних сплавів переробляються. Латунний брухт збирається і транспортується до ливарного цеху, де його плавлять і переробляють у заготовки. Заготівлі пізніше нагріваються та екструдуються до потрібної форми та розміру.

Як правильно здавати латунь в пункти прийому вторсировини

Латунь і бронза це сплави, що застосовуються для створення різних компонентів, предметів інтер'єру та інших виробів. З першого погляду вони можуть здатися дуже схожими. Тим не менш, істотні відмінності в їх структурі та властивостях впливають на їхню вартість. Тому, коли ви здаєте металевий брухт на переробку, важливо визначити, з яким металом ви маєте справу, щоб уникнути неприємних сюрпризів у процесі приймання.

Є кілька способів відрізнити латунь від бронзи:

Колір: латунь має золотистий відтінок, тоді як у бронзи він червонувато-коричневий. Однак кольори можуть змінюватись в залежності від вмісту легуючих елементів у сплаві.

Звук при ударі: при ударі по латуні або бронзі латунь видає яскравіший, дзвінкіший звук, тоді як бронза створює більш тупий, глухий звук.

Магнітні властивості: латунь не має магнітних властивостей, у той час як бронза може виявляти їх залежно від вмісту заліза в сплаві.

Стійкість до корозії: латунь більш стійка до корозії, порівняно з бронзою.

Підготовка латуні перед здаванням у пункти прийому вторинної сировини необхідна, щоб отримати максимальну ціну на пункті прийому вторсировини. Ось що слід зробити:

Переконайтеся, що латунь не містить ключень інших матеріалів, таких як пластик, гума, дерево та інші неметалеві елементи.

У разі утворення накипу, окислення або забруднень на латуні, які можуть негативно вплинути на якість сировини, рекомендується видалити їх. Це можна зробити з використанням щітки, абразивних засобів чи спеціальних металевих очищувачів.

Якщо у вас є різний вид брухту, розділіть його на категорії відповідно до вимог приймального пункту. Наприклад, виділіть шматкові відходи, змішаний брухт, стружку і так далі. Це спростить процес приймання та оцінки ціни.

Якщо латунь представлена у вигляді довгих або великих деталей, які можна розрізати на дрібніші шматки без шкоди для якості, такий підхід може підвищити ефективність переробки та збільшити вартість матеріалу на пункті прийому металобрухту.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг латуні, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 100 до 155 грн;

Вінницька область — від 90 до 130 грн;

Волинська область — від 70 до 80 грн;

Дніпропетровська область — від 110 до 140 грн;

Житомирська область — від 80 до 90 грн;

Закарпатська область — від 90 до 100 грн;

Запорізька область — від 120 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 70 до 80 грн;

Кіровоградська область — від 80 до 90 грн;

Львівська область — від 125 до 145 грн;

Миколаївська область — від 110 до 140 грн;

Одеська область — від 140 до 160 грн;

Полтавська область — від 130 до 150 грн;

Рівненська область — від 80 до 90 грн;

Сумська область — від 80 до 90 грн;

Тернопільська область — від 70 до 80 грн;

Харківська область — від 140 до 170 грн;

Хмельницька область — від 120 до 140 грн;

Черкаська область — від 80 до 90 грн;

Чернівецька область — від 90 до 100 грн;

Чернігівська область — від 120 до 140 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у грудні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та нержавійну сталь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.