Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 14 декабря 2023 г.

Золотой слиток. Фото: sanook.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото — это очень популярный драгоценный металл, имеющий богатую историю использования человеком. Добыча и применение золота начались задолго до нашей эры. В настоящее время этот металл нашел применение в разных сферах, от промышленности и финансов до культуры и религии разных обществ. Мировые цены на золото колеблются ниже ключевых уровней, поскольку рынки стали опасаться недоходности активов перед завершением последнего в этом году заседания Федеральной резервной системы США.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в декабре.

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Интересные факты о золоте

Золото — единственный металл желтого или "золотого" цвета. Другие металлы могут приобретать желтый цвет, но только после окисления или реакции с другими химическими веществами.

По разным оценкам, в мировом океане содержится 10 миллиардов тонн золота. Однако оно настолько разбавлено, что добывать его просто невозможно.

В двигателях болидов Формулы-1 тоже есть золото. В каждом автомобиле с культовыми двигателями McLaren использовалось около 16 граммов золота.

Самый большой из известных золотых самородков, обнаруженных в мире, называется "Плита Холтермана". Он был найден в Австралии в 1872 году и весил 83,2 килограмма. Самородок имел форму плиты длиной 144 сантиметра, шириной 66 сантиметров и толщиной 10 сантиметров.

До 1912 года золотые олимпийские медали производились из чистого золота. Однако в 1912 году правила Международного олимпийского комитета (МОК) были изменены, и золотые медали начали изготавливать из серебра, покрытого золотом. В настоящее время золотые медали должны содержать не менее 6 граммов золота и не менее 92% серебра.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Любое совершеннолетнее лицо в Украине может воспользоваться услугами ломбардов. Здесь можно сдать в залог или продать свои золотые изделия и получить ссуду. Следует отметить, что цены на золото в ломбардах обычно ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку они включают только стоимость и вес самого металла, и не включают оплату труда создавшего изделие ювелира.

Также следует помнить, что ломбарды принимают золотые украшения с драгоценными камнями, но при оценке учитывается вес золота. Проба на изделии не является определяющим фактором, поскольку сотрудники ломбарда обычно производят проверку качества металла на месте.

Почти все виды золотых изделий могут быть сданы в ломбард, кроме некоторых категорий, таких как золото в виде самородков, элементы зубопротезирования, отходы драгоценных металлов, сусальное золото, ордена и медали, а также золото из лабораторных деталей и полуфабрикатов для изготовления ювелирных изделий.

Перед посещением ломбарда полезно учесть несколько рекомендаций. Если вы планируете продать украшение, а не заложить его, предупредите об этом заранее, чтобы получить более выгодное финансовое вознаграждение. Рекомендуется также очистить золотые изделия от грязи.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2340,81 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2333,79 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2317,40 грн/грамм.

Закупочные цены на зо лото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 771,69 грн/грамм.

375 проба: 869,03 грн/грамм.

500 проба: 1158,70 грн/грамм.

583 проба: 1351,04 грн/грамм.

585 проба: 1355,68 грн/грамм.

750 проба: 1738,05 грн/грамм.

900 проба: 2085,66 грн/грамм.

916 проба: 2122,74 грн/грамм.

925 проба: 2220,07 грн/грамм.

999 проба: 2315,08 грн/грамм.

999,9 проба: 2317,17 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 829,30 грн/грамм.

375 проба: 947,62 грн/грамм.

500 проба: 1262,39 грн/грамм.

583 проба: 1478,21грн./грамм.

585 проба: 1481,86 грн/грамм.

750 проба: 1902,42 грн/грамм.

900 проба: 2320,88 грн/грамм.

916 проба: 2459,39 грн/грамм.

958 проба: 2505,17 грн/грамм.

999 проба: 2307,46 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в декабре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черметы и латуни в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.