Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 24 ноября 2023

Литье металлов. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь – это один из самых древних металлов, используемых человечеством. Она была известна еще в эпоху неолита, и с тех пор ее применение только расширялось. Сегодня медь используется в разных областях, от строительства и электроники до медицины и искусства. Кроме того, это экологически чистый материал, не выделяющий вредные вещества в окружающую среду. Медь легко перерабатывать, а возможность многократного использования делает этот металл экономически выгодным для использования в разных отраслях.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в ноябре.

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Интересные факты о меди

После того, как было обнаружено, что медь токсична для беспозвоночных, судоходные компании начали использовать этот металл, чтобы предотвратить прилипание беспозвоночных к деревянным корпусам кораблей. Ракушки, мидии и другие морские обитатели обычно в больших количествах налепали на деревянные корабли. Эта практика была впервые применена и принята Королевским флотом Великобритании в 18 веке и продолжается до сих пор. Поскольку медь обладает высокой стойкостью к водной коррозии, это идеальный металл для защиты днища корабля.

В Древнем Египте люди использовали медь для изготовления украшений, включая даже кольца на пальцах ног. К примеру, археологи обнаружили в Израиле множество медных рудников X века до нашей эры. Фактически исследователи утверждают, что медь, возможно, была первым загрязнителем окружающей среды. Это показывает, насколько этот металл доступен и насколько активно он использовался.

Антимикробные свойства меди сделали ее очень популярным металлом в медицинской сфере. Многие больницы экспериментируют с покрытием часто затрагиваемых поверхностей, например, перил кроватей и кнопок вызова. Иногда их покрывают медью, чтобы замедлить распространение внутрибольничных инфекций. Этот металл убивает микробы и вредные микроорганизмы, влияя на электрический заряд клеточных мембран.

Медь может помочь в производстве футуристической электронной бумаги, носимых биосенсоров и прочей "эластичной" электроники. Медные нанопровода используются в экспериментах по созданию очень ячеистого, легкого и прочного материала, который подойдет для создания таких изделий. Раньше для этого использовалось золото или серебро, но медь более является более доступным и надежным вариантом.

В 1977 году НАСА запустило в космос две позолоченные медные граммофонные пластинки, содержащие изображения и звуки с Земли. Записи содержали множество изображений и записей на разных языках и звуки природы, такие как дождь, гром, крики птиц и т. д. Для создания записей использовалась медь, потому что этот металл может хранить информацию в течение миллионов лет. Вероятно, дольше, чем будет существовать само человечество. Неудивительно, что медь называют "вечным металлом".

Как правильно сдавать медь в пункты приема металлолома

Медь довольно дорогостоящий металл, который, как уже было отмечено, широко используется в различных отраслях промышленности. Цены на медь в пунктах приема металлолома могут отличаться в зависимости от состояния металла и по экономическим причинам, на которые повлиять невозможно. Однако можно попробовать максимизировать вашу прибыль от металлолома. Прежде всего, на цену влияет качество металла: наличие примесей, степень окисления и общее состояние лома.

Чтобы максимизировать прибыль при сдаче лома меди, полезно выполнить несколько простых шагов. Например, целесообразно избавиться от других материалов и металлов, которые могут присутствовать в ломе.

Если у вас есть медные провода, их можно сдавать вместе с изоляцией. Однако следует помнить, что изоляция повышает вес и может снизить общую цену металла. Некоторые люди пытаются удалить изоляцию, сжигая ее в огне, но это может повлиять на качество меди. Обожженная медь с сильным окислением может иметь меньшую стоимость.

Пункты приёма готовы принимать медь в различных формах, таких как кабели, обмотки медных двигателей, сантехническое оборудование, медные трубы и многое другое. Обычно выгоднее сдавать большие объемы меди сразу, это может обеспечить более выгодные условия в пунктах приема.

Цены на металлолом в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 230 до 250 грн;

Винницкая область — от 170 до 165 грн;

Днепропетровская область — от 220 до 240 грн;

Житомирская область — от 130 до 160 грн;

Закарпатская область — от 130 до 150 грн;

Запорожская область — от 210 до 240 грн;

Ивано-Франковская область — от 160 до 200 грн;

Кировоградская область — от 170 до 180 грн;

Львовская область — от 180 до 200 грн;

Николаевская область — от 220 до 250 грн;

Одесская область — от 230 до 250 грн;

Полтавская область — от 200 до 250 грн;

Сумская область — от 170 до 180 грн;

Тернопольская область — от 140 до 160 грн;

Харьковская область — от 240 до 260 грн;

Хмельницкая область — от 200 до 220 грн;

Черкасская область — от 130 до 160 грн;

Черновицкая область — от 160 до 180 грн;

Черниговская область — от 200 до 230 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом, латуни и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет и нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.