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Цены на цветной металл в Украине. Сколько стоит сдать медь в декабре

23 декабря 2023 06:40
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на медь в Украине в декабре 2023
Изготовление металлов. Фото: Shutterstock
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Медь играет ключевую одну из ключевых ролей в развитии и повседневной жизни человечества. Благодаря своим уникальным свойствам, этот металл широко применяется в различных сферах экономики и производства, таких как электроника, строительство, медицина, автомобильная промышленность и многие другие. Переработка меди способствует снижению отрицательного воздействия на окружающую среду и может стать дополнительным источником дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в декабре.

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Интересные факты о меди

Статуя Свободы в Нью-Йорке частично создана из меди из-за ее высокой стойкости к коррозии. Выбор меди был также обусловлен красивым красным оттенком этого металла, который со временем зеленеет и делает статую еще величественнее. Для отлива Статуи Свободы была использована 31 тонна меди, а общий вес стальной конструкции составил 125 тонн.

Латинское название для меди, Cuprum, происходит от названия острова Кипр. Уже в III тысячелетии до нашей эры на Кипре работали медные рудники, где проводился процесс добычи меди. В древности этот остров был среди самых крупных поставщиков меди в мире, и его имя стало синонимом этого металла.

Медь имеет уникальный оттенок среди всех химических элементов, и ее легко узнать по характерному красному металлическому блеску. Единственным другим металлом, не имеющим серебристого оттенка, является золото, известное своим желтым цветом. Для создания сплавов с красным или розовым оттенком в состав золота часто добавляют именно медь.

Медь — один из старейших металлов, используемых человеком. Первые изделия из меди появились около 10 тысяч лет назад. Широкое применение меди началось в период бронзового века (3500-1200 годы до н. э.). В настоящее время медь находит применение в различных отраслях промышленности, таких как электротехника, строительство, судостроение, медицина и ювелирное дело.

Приблизительно 80% всех изделий из меди подвергаются переработке и повторно используются, поскольку этот металл слишком ценен, чтобы его просто выбрасывать после использования. Медь занимает одну из лидирующих позиций среди наиболее перерабатываемых металлов в мире. Ее легко плавить и она может быть переработана до 99% начального качества. Это означает, что медь может перерабатываться снова и снова, не теряя своих свойств.

Как правильно сдавать медь

Сдавать медь в пункты приема вторсырья может оказаться достаточно выгодной практикой. Медь является ценным металлом, широко используемым в промышленности и производстве. Стоимость меди может варьироваться на рынке в зависимости от различных факторов, таких как спрос и предложение, экономические условия, глобальные события и другие.

Стоимость меди на пунктах приема металлолома может колебаться в зависимости от экономических чиновников, конкретного пункта, а также от состава, наличия примесей и формы медных изделий. Металлолом с высоким содержанием меди, например, прокатная медь, имеет высокую ценность и стоит дороже.

С другой стороны, металлолом, полученный в результате обжига медных кабелей, из-за сильного окисления может иметь меньшую стоимость. Чаще всего на переработку сдаются такие медные предметы, как кабели, обмотки двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование из медных сплавов, медные трубы и резервуары кондиционеров, а также теплообменники с медными трубками.

Для максимизации выгоды от сдачи медного лома необходимо очистить медные изделия от посторонних материалов и включений других металлов.

Цены на лом меди в Украине в декабре

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 220 до 240 грн;

Винницкая область — от 170 до 190 грн;

Днепропетровская область — от 195 до 225 грн;

Житомирская область — от 150 до 190 грн;

Закарпатская область — от 140 до 170 грн;

Запорожская область — от 185 до 230 грн;

Ивано—Франковская область — от 175 до 190 грн;

Кировоградская область — от 175 до 195 грн;

Львовская область — от 190 до 200 грн;

Николаевская область — от 210 до 240 грн;

Одесская область — от 220 до 250 грн;

Полтавская область — от 190 до 220 грн;

Сумская область – от 180 до 200 грн;

Тернопольская область — от 155 до 175 грн;

Харьковская область — от 220 до 240 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 220 грн;

Черкасская область — от 140 до 160 грн;

Черновицкая область — от 150 до 170 грн;

Черниговская область — от 180 до 210 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине в декабре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черметы и латуни в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.

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