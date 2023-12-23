Ціни на мідь в Україні у грудні 2023

Виготовлення металів. Фото: Shutterstock

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь грає ключову одну з ключових ролей у розвитку та повсякденному житті людства. Завдяки своїм унікальним властивостям цей метал широко застосовується у різних сферах экономіки та вироництва, таких як електроніка, будівництво, медицина, автомобільна промисловість та багатьох інших. Переробка міді сприяє зниженню негативного на довкілля і може стати додатковим джерелом доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у грудні.

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Цікаві факти про мідь

Статуя Свободи у Нью-Йорку частково створена з міді через її високу стійкість до корозії. Вибір міді був обумовлений також красивим червоним відтінком цього металу, який з часом зеленіє і робить статую ще величнішою. Для відливу Статуї Свободи було використано 31 тонну міді, а загальна вага сталевої конструкції становила 125 тонн.

Латинська назва для міді, Cuprum, походить від назви острова Кіпр. Вже в III тисячолітті до н. е. на Кіпрі працювали мідні копальні, де проводився процес добування міді. У давнину цей острів був серед найбільших постачальників міді у світі, і його ім'я стало синонімом цього металу.

Мідь має унікальний відтінок серед усіх хімічних елементів, і її легко впізнати по характерному червоному металевому блиску. Єдиним іншим металом, що не має сріблястого відтінку, є золото, яке відоме своїм жовтим кольором. Для створення сплавів із червоним або рожевим відтінком до складу золота часто додають саме мідь.

Мідь — один із найстаріших металів, що використовуються людиною. Перші вироби із міді з'явилися приблизно 10 тисяч років тому. Широке застосування міді почалось в період бронзового століття (3500-1200 роки до н. е.). У сучасності мідь знаходить застосування у різних галузях промисловості, таких як електротехніка, будівництво, суднобудування, медицина та ювелірна справа.

Приблизно 80% всіх виробів із міді піддаються переробці та повторно використовуються, оскільки цей метал є надто цінним, щоб його просто викидати після використання. Мідь займає одну з лідируючих позицій серед металів, що найбільш піддаються переробці, у світі. Її легко плавити і вона може бути перероблена до 99% початкової якості. Це означає, що мідь може перероблятися знову і знову, не втрачаючи своїх властивостей.

Як правильно здавати мідь

Здавати мідь у пункти прийому вторинної сировини може виявитися досить вигідною практикою. Мідь є цінним металом, що широко використовується в промисловості та виробництві. Вартість міді може коливатися на ринку в залежності від різних факторів, таких як попит та пропозиція, економічні умови, глобальні події та інші.

Вартість міді на пунктах прийому металобрухту може коливатися в залежності від економічних чиинників, конкретного пункту, а також від складу, наявності домішок та форми мідних виробів. Металобрухт із високим вмістом міді, наприклад, прокатна мідь, становить найвищу цінність і коштує дорожче.

З іншого боку, металобрухт, отриманий в результаті випалу мідних кабелів, через сильне окислення може мати меншу вартість. Найчастіше на переробку здаються такі мідні предмети, як кабелі, обмотки двигунів і трансформаторів, сантехнічне обладнання з мідних сплавів, мідні труби та резервуари кондиціонерів, а також теплообмінники з мідними трубками.

Для максимізації вигоди від здавання мідного брухту необхідно очисти мідні вироби від сторонніх матеріалів та включень інших металів.

Ціни на брухт міді в Україні у грудні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 220 до 240 грн;

Вінницька область — від 170 до 190 грн;

Дніпропетровська область — від 195 до 225 грн;

Житомирська область — від 150 до 190 грн;

Закарпатська область — від 140 до 170 грн;

Запорізька область — від 185 до 230 грн;

Івано-Франківська область — від 175 до 190 грн;

Кіровоградська область — від 175 до 195 грн;

Львівська область — від 190 до 200 грн;

Миколаївська область — від 210 до 240 грн;

Одеська область — від 220 до 250 грн;

Полтавська область — від 190 до 220 грн;

Сумська область — від 180 до 200 грн;

Тернопільська область — від 155 до 175 грн;

Харківська область — від 220 до 240 грн;

Хмельницька область — від 190 до 220 грн;

Черкаська область — від 140 до 160 грн;

Чернівецька область — від 150 до 170 грн;

Чернігівська область — від 180 до 210 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні у грудні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавіючої сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на золото та платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.