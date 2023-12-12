Цены на цветные металлы и алюминий в Украине по состоянию на 12 декабря 2023 года

Изготовление металла. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь представляет собой сплав меди и цинка, известный еще с древности. Например, в Древнем Египте и Месопотамии мастера использовали латунь для создания украшений, посуды и различных предметов быта, а в Древнем Риме этот металл нашел применение в производстве монет. В настоящее время латунь широко применяется в различных отраслях промышленности. Этот сплав отличается отличными теплопроводными и электропроводящими свойствами, а также обладает высокой прочностью и стойкостью к коррозии, благодаря чему имеет множество применений. Латунь также находит применение в изготовлении ювелирных изделий, строительстве, автомобильной промышленности, машиностроении, химической и пищевой промышленности, электротехнике, электронике, аэронавтике и других.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в декабре.

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Интересные факты о латуни

Духовые инструменты, которые можно услышать во всех музыкальных стилях по всему миру изготавливаются из латуни. Вы можете услышать эти инструменты в традиционных симфониях, джазовых оркестрах и народной музыке разных стран. Все потому, что латунь имеет характерное теплое и яркое звучание, которое хорошо подходит для духовых инструментов. Медь, являющаяся частью сплава, имеет теплое и мягкое звучание, а цинк — яркое и резкое. Сочетание этих двух металлов дает латуни характерное теплое и яркое звучание.

Древние римляне использовали латунь в основном в сосудах, парадных доспехах, украшениях, брошах и застежках. Производство латуни сократилось после распада Рима, но возобновилось в период Каролингов. Этот сплав более податливый, чем бронза и использовался для изготовления кувшинов, тазов, ламп, чаш и многих других предметов домашнего обихода.

Латунь становится крепче и устойчивее к коррозии, когда ее легируют алюминием. Алюминий также образует на поверхности тонкое, прозрачное и жесткое покрытие из оксида алюминия, обладающего способностью к самовосстановлению.

Латунь являлась одним из самых популярных материалов для изготовления скульптур в эпоху Возрождения. Известные художники, такие как Леонардо да Винчи и Донателло, использовали в своих работах технику литья из латуни. Латунь также использовалась другими известными художниками эпохи Возрождения, в частности, Микеланджело, Рафаэлем и Бернини.

Сегодня около 90% всех латунных сплавов перерабатываются. Латунный лом собирается и транспортируется в литейный цех, где его плавят и перерабатывают в заготовки. Заготовки затем нагреваются и экструдируются до нужной формы и размера.

Как правильно сдавать латунь в пункты приема вторсырья

Латунь и бронза — это сплавы, применяемые для создания различных компонентов, предметов интерьера и других изделий. С первого взгляда они могут показаться очень похожими. Тем не менее, существенные отличия в их структуре и свойствах влияют на их стоимость. Поэтому, когда вы сдаете металлический лом на переработку, важно определить, с каким металлом вы имеете дело во избежание неприятных сюрпризов в процессе приемки.

Есть несколько способов отличить латунь от бронзы:

Цвет: латунь имеет золотистый оттенок, в то время как у бронзы он красновато-коричневый. Однако цвет может изменяться в зависимости от содержания легирующих элементов в сплаве.

Звук при ударе: при ударе по латуне или бронзе латунь издает более яркий, более звонкий звук, тогда как бронза создает более тупой, глухой звук.

Магнитные свойства: латунь не обладает магнитными свойствами, в то время как бронза может обнаруживать их в зависимости от содержания железа в сплаве.

Устойчивость к коррозии: латунь более устойчива к коррозии по сравнению с бронзой.

Подготовка латуни перед сдачей в пункты приема вторсырья необходима, чтобы получить максимальную цену при здаче. Вот что следует сделать:

Убедитесь, что латунь не содержит ключей других материалов, таких как пластик, резина, дерево и другие неметаллические элементы.

В случае образования накипи, окисления или загрязнений на латуне, которые могут негативно отразиться на качестве сырья, рекомендуется удалить их. Это можно сделать с использованием щетки, абразивных средств или специальных металлических очистителей.

Если у вас есть разный вид лома, разделите его на категории в соответствии с требованиями приемного пункта. Например, выделите кусочные отходы, смешанный лом, стружку и так далее. Это упростит процесс приемки и оценки цены.

Если латунь представлена в виде длинных или больших деталей, которые можно разрезать на более мелкие куски без ущерба качеству, такой подход может повысить эффективность переработки и увеличить стоимость материала на пункте приема металлолома.

Цены на латунь в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг латуни, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 100 до 155 грн;

Винницкая область — от 90 до 130 грн;

Волынская область — от 70 до 80 грн;

Днепропетровская область — от 110 до 140 грн;

Житомирская область — от 80 до 90 грн;

Закарпатская область — от 90 до 100 грн;

Запорожская область – от 120 до 180 грн;

Ивано-Франковская область — от 70 до 80 грн;

Кировоградская область — от 80 до 90 грн;

Львовская область — от 125 до 145 грн;

Николаевская область — от 110 до 140 грн;

Одесская область — от 140 до 160 грн;

Полтавская область — от 130 до 150 грн;

Ровенская область — от 80 до 90 грн;

Сумская область — от 80 до 90 грн;

Тернопольская область — от 70 до 80 грн;

Харьковская область — от 140 до 170 грн;

Хмельницкая область — от 120 до 140 грн;

Черкасская область — от 80 до 90 грн;

Черновицкая область — от 90 до 100 грн;

Черниговская область — от 120 до 140 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в декабре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черметы и нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.