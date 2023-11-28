Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 28 ноября 2023

Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома цветных металлов в ноябре
Латунь представляет собой прочный сплав меди и цинка с отличной электро- и теплопроводностью. Ее характерный золотистый оттенок придает материалу популярность в производстве декоративных изделий. Кроме того, этот сплав находит применение в производстве электротехнических устройств, шестерен, подшипников и ювелирных изделий. Переработка латуни позволяет экономить природные ресурсы, так как для создания новых изделий из этого сплава требуется меньше энергии и материалов. Кроме того, сдача латуни в пункты приема металлолома может принести неплохой доход.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в ноябре.
Интересные факты о латуни
Хотя большинство людей знают, что латунь — это сплав, они не догадываются, какие именно металлы используются в процессе его создания. Помимо меди и цинка, в латуни могут быть марганец, алюминий, свинец, фосфор и даже кремний, хоть и в небольших количествах.
Гильзы для боеприпасов изготовлены из латуни. Наружная оболочка шара изготовлена из заполняемой порохом латуни, затем снаряд вставляется в латунную оболочку. На стрельбище перерабатывают все пустые гильзы, которые перед этим очищают от остатков пороха.
Одним из превосходных качеств латуни является высокий уровень проводимости, благодаря которому она используется в электронике. Латунную проводку можно легко снять со старых устройств и продать латунь на пунктах приема металлолома, которые заплатят вам текущую цену за вес вашего металла.
Изменяя соотношение меди и цинка, вы можете сделать латунь более жесткой или мягкой. Жесткая латунь используется в зубчатых передачах, а мягкая латунь подходит для декоративных работ. Одно из самых распространенных соотношений — 67% меди и 33% цинка, хотя могут быть большие вариации.
Сегодня на рынке более 60 видов латуни. В зависимости от состава и соотношения компонентов латунь может иметь разную жесткость, прочность, пластичность, коррозионную стойкость и другие свойства.
Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья
Медь и латунь имеют схожие характеристики, однако ключевое отличие между этими материалами состоит в том, что медь является чистым металлом, в то время как латунь является медным сплавом с другими металлами. Эта разница отражается на стоимости латуни — медь оценивается выше. Впрочем, следует отметить, что латунные изделия охотно принимают на пунктах приема.
Существует несколько способов различения меди и латуни
Во-первых, медь имеет красно-розовый или коричневый оттенок, в то время как латунь имеет желтоватый цвет, немного похожий на золото.
Также будет эффективен аудиовизуальный тест: удар по меди создает глухой, низкий звук, тогда как удар по латуни приводит к более звонкому звуку.
Кроме того, соляной раствор может быть использован для отличия этих двух металлов. Медь более подвержена окислению в соляном растворе. Продуктами окисления меди могут быть зеленые или синие налеты на поверхности изделия. В случае латуни налета не образуется, поскольку цинк, входящий в состав латуни, предотвращает окисление меди. На поверхности латунного изделия образуется защитная пленка из оксида цинка. Эта пленка препятствует дальнейшему окислению латуни. Кроме того, латунь имеет высокую жесткость и прочность. Это означает, что она не подвержена растрескиванию или разрушению при воздействии кислот и щелочей.
Для максимизации стоимости при сдаче латуни в пункты приема вторсырья рекомендуется очищать изделия от неметаллических компонентов, включений и загрязнений. Также целесообразно классифицировать латунь в соответствии с требованиями переработки и по возможности разделить большие детали на более мелкие для облегчения переработки.
Цены на латунь в Украине
Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
Киевская область — от 130 до 180 грн;
Винницкая область — от 125 до 140 грн;
Волынская область — от 95 до 110 грн;
Днепропетровская область — от 120 до 160 грн;
Житомирская область — от 80 до 90 грн;
Закарпатская область — от 90 до 100 грн;
Запорожская область — от 110 до 150 грн;
Ивано-Франковская область — от 90 до 120 грн;
Кировоградская область — от 85 до 105 грн;
Львовская область — от 100 до 145 грн;
Николаевская область — от 110 до 150 грн;
Одесская область — от 150 до 180 грн;
Полтавская область — от 120 до 155 грн;
Ровенская область — от 80 до 95 грн;
Сумская область — от 95 до 115 грн;
Тернопольская область — от 80 до 95 грн;
Харьковская область — от 145 до 175 грн;
Хмельницкая область — от 120 до 140 грн;
Черкасская область — от 80 до 110 грн;
Черновицкая область — от 80 до 95 грн;
Черниговская область — от 120 до 155 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в ноябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.
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Кроме того, мы писали о ценах на чермет и нержавеющую сталь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.
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