Цены на цветные металлы и латунь в Украине на 7 января 2024 года

Обработка металлов. Фото: Pexels

Латунь — дорогой цветной металл, поэтому его принимают по выгодной цене. Стоимость латуни приближена к стоимости дорогостоящей меди. Почти во всех домах можно найти изделия из этого металла, чтобы сдать в приемный пункт для получения дополнительной прибыли.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в начале января.

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Интересные факты о латуни

Латунь используется человечеством уже более двух тысяч лет. Она впервые была произведена древними римлянами и широко использовалась для изготовления монет, оружия и разных предметов обихода.

В Средние века в Европе развивалось производство латуни, особенно в Италии и Фландрии. Этот период характеризовался активным использованием латуни для изготовления церковных предметов и ремесленных изделий.

В XVIII-XIX веках латунь начала использоваться для изготовления навигационных инструментов, таких как квадранты и буссоли. Это было важным шагом в развитии мореходства во время Великих открытий.

В XVIII-XIX веках с развитием промышленности латунь стала широко использоваться для производства паровых двигателей, трубопроводов и других машинных частей. Ее свойства, такие как крепкость и коррозионная стойкость, сделали ее ценным материалом для инженерии.

Сегодня латунь широко используется в разных отраслях, включая строительство, производство музыкальных инструментов, водоснабжение и электротехники.

Какой вид латуни стоит больше всего

Выделяют несколько видов лома латуни, которые оцениваются по-разному. Дороже всего принимают предметы, в которых соотношение примесей близко к идеальному (это сплав меди и цинка, где содержание цинка составляет до 37%). Это объясняется тем, что такой металл лучше подвергается холодной обработке.

В то же время латунные радиаторы, где сплавов гораздо больше, ценятся меньше. Дешевле всего принимают обычную стружку металла.

Кроме того, в пунктах приема при оценке лома учитывают объемы — оптом сдавать выгоднее, чем маленькими партиями. Также учитывается внешнее состояние предметов.

Цены на латунь в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг латуни в январе 2024 года, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 120 до 140 грн;

Винницкая область — от 90 до 110 грн;

Волынская область — от 80 до 105 грн;

Днепропетровская область — от 110 до 130 грн;

Житомирская область — от 85 до 100 грн;

Закарпатская область — от 85 до 905грн;

Запорожская область — от 120 до 140 грн;

Ивано-Франковская область — от 70 до 90 грн;

Кировоградская область — от 80 до 90 грн;

Львовская область — от 115 до 135 грн;

Николаевская область — от 115 до 135 грн;

Одесская область — от 125 до 145 грн;

Полтавская область — от 110 до 130 грн;

Ровенская область — от 80 до 95 грн;

Сумская область — от 90 до 100 грн;

Тернопольская область — от 90 до 105 грн;

Харьковская область — от 130 до 170 грн;

Хмельницкая область — от 130 до 155 грн;

Черкасская область — от 90 до 105 грн;

Черновицкая область — от 90 до 105 грн;

Черниговская область — от 105 до 115 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черметы и золото в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.