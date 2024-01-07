Ціни на кольорові метали та латунь в Україні станом на 7 січня 2024 року

Обробка металів. Фото: Pexels

Латунь — дорогий кольоровий метал, тому його приймають за вигідною ціною. Вартість латуні наближена до вартості міді, яка коштує дорого. Майже у всіх будинках можна знайти вироби з цього металу, щоб здати до приймального пункту для отримання додаткового прибутку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні на початку січня.

Читайте також:

Цікаві факти про латунь

Латунь використовується людством вже понад дві тисячі років. Вона вперше була вироблена стародавніми римлянами і широко використовувалася для виготовлення монет, зброї та різних предметів побуту.

У Середньовіччі в Європі розвивалося виробництво латуні, особливо в Італії та Фландрії. Цей період характеризувався активним використанням латуні для виготовлення церковних предметів та різних ремісничих виробів.

У XV-XVI століттях латунь почала використовуватися для виготовлення навігаційних інструментів, таких як квадранти та бусолі. Це було важливим кроком для розвитку мореплавства під час Великих відкриттів.

У XVIII-XIX століттях з розвитком промисловості латунь стала широко використовуватися для виробництва парових двигунів, трубопроводів та інших машинних частин. Її властивості, такі як міцність і корозійна стійкість, зробили її цінним матеріалом для інженерії.

Сьогодні латунь широко використовується в різних галузях, включаючи будівництво, виробництво музичних інструментів, водопостачання та електротехнік.

Який вид латуні коштує найбільше

Вирізняють кілька видів брухту латуні, які оцінюються по-різному. Найдорожче приймають предмети, у яких співвідношення домішок близьке до ідеального (це сплав міді та цинку, де вміст цинку становить до 37%). Це пояснюється тим, що такий метал краще піддається холодній обробці.

Водночас латунні радіатори, де сплавів набагато більше, цінуються менше. Найдешевше приймають звичайну стружку металу.

Крім того, у приймальних пунктах при оцінюванні брухту враховують обсяги — оптом здавати вигідніше, ніж маленькими партіями. Також враховується зовнішній стан предметів.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни по областях України за 1 кг латуні у січні 2024 року, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 120 до 140 грн;

Вінницька область — від 90 до 110 грн;

Волинська область — від 80 до 105 грн;

Дніпропетровська область — від 110 до 130 грн;

Житомирська область — від 85 до 100 грн;

Закарпатська область — від 85 до 905грн;

Запорізька область — від 120 до 140 грн;

Івано-Франківська область — від 70 до 90 грн;

Кіровоградська область — від 80 до 90 грн;

Львівська область — від 115 до 135 грн;

Миколаївська область — від 115 до 135 грн;

Одеська область — від 125 до 145 грн;

Полтавська область — від 110 до 130 грн;

Рівненська область — від 80 до 95 грн;

Сумська область — від 90 до 100 грн;

Тернопільська область — від 90 до 105 грн;

Харківська область — від 130 до 170 грн;

Хмельницька область — від 130 до 155 грн;

Черкаська область — від 90 до 105 грн;

Чернівецька область — від 90 до 105 грн;

Чернігівська область — від 105 до 115 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та золото в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.