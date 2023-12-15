Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 15 декабря 2023 года

Отливка металла. Фото: nyteknik.se

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Все металлы обычно делятся на черные и цветные в зависимости от их состава. Они состоят из металлических элементов, однако их состав варьируется в зависимости от типа. Металл считается черным, если он содержит железо, например сталь и чугун. При этом как сталь, так и чугун часто используют во многих сферах человеческой деятельности, но в числе наиболее распространенных — производство и строительство. Именно в этих направлениях чермет приобрел максимальную популярность. Процесс переработки черных металлов способствует сокращению объема отходов, наносит меньше вреда окружающей среде и может приносить хороший доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в декабре.

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Интересные факты о черных металлах

Наиболее сохранившиеся ранние доисторические железные артефакты датируются 4-м тысячелетием до нашей эры. Они были найдены в Египте и изготовлены из метеоритного железо-никеля. Неизвестно, когда и где началась выплавка железа из руд, но к концу 2-го тысячелетия до н. є. железо производилось в регионе от Греции до Индии и странах Африки к югу от Сахары.

Некоторые ученые считают, что развитие технологии производства железа было вызвано нарушением торговых путей с медью и оловом из-за распада империй в конце позднего бронзового века. Эти металлы, особенно олово, приходилось перевозить на большие расстояния, в то время как железные руды были широко доступны.

Самый ранний предмет из выплавленного железа в Европе — это лезвие ножа катакомбной культуры, найденное на территории современной Украины. Находка датирована примерно 2500 годом до н. е. В течение большей части среднего и позднего бронзового века в Европе железо присутствовало, хотя и в недостаточном количестве. Его использовали для личных украшений и небольших ножей, для ремонта бронзы и биметаллических изделий.

Большие производственные мощности по производству стали приводят к выбросам большого количества углекислого газа в атмосферу. По оценкам, в 2019 году от 7 до 9% мировых выбросов углекислого газа образуются именно от сталелитейной промышленности. Ожидается, что сокращение этих выбросов произойдет за счет изменения основного метода производства с использованием кокса, увеличения переработки стали и применения технологии улавливания углерода.

Переработка стали требует примерно на 75% меньше энергии по сравнению с производством стали из сырья – этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством около 18 миллионов домов.

Как правильно сдавать металлолом

Черметы получают из железной руды, запасы которой огромны, но далеко не бесконечны. Кроме того, энергоемкий процесс производства первичного металла оказывает негативное влияние на окружающую среду и ухудшает экологию.

В связи с этим для изготовления сталей и чугунов все чаще используется вторичная переработка ставших ненужными металлических изделий — металлолома. Этот метод позволяет повторно использовать металл в производстве, способствуя экономии природных ресурсов и охране окружающей среды и получать за это деньги.

При сдаче металлолома рекомендуется обратить внимание на следующие важные моменты:

Отделяйте черные и цветные металлы, поскольку цветные металлы оцениваются выше на пунктах приема металлолома.

Разделяйте нержавеющую сталь от углеродистой, учитывая, что нержавеющая сталь дороже.

Разбирайте сложные изделия в более простые компоненты.

Очищайте лом от ржавчины и примесей, а также избавляйтесь от неметаллических включений.

По возможности разрезайте большие конструкции на более мелкие части для облегчения процесса их переработки.

Цены на лом черных металлов в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 4 грн до 5 грн

Винницкая область — от 3 грн до 4 грн

Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн

Житомирская область — от 3 грн до 4 грн

Закарпатская область — от 2,5 грн до 4 грн

Запорожская область — от 4 грн до 6 грн

Ивано—Франковская область — от 2 грн до 4 грн

Кировоградская область — от 3 грн до 4,5 грн

Львовская область — от 3 грн до 4,5 грн

Николаевская область — от 3,5 грн до 6 грн

Одесская область — от 4 грн до 6 грн

Полтавская область — от 3 грн до 4,5 грн

Сумская область — от 3 грн до 4,5 грн

Тернопольская область — от 3 грн до 4 грн

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн

Хмельницкая область — от 3 грн до 4 грн

Черкасская область — от 2,5 грн до 4 грн

Черновицкая область — от 2 грн до 4 грн

Черниговская область — от 3 грн до 4 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в декабре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на золото и латунь в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.