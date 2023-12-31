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Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета 31 декабря

31 декабря 2023 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом черного металла в Украине 31 декабря 2023 года
Выплавка стали. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Черный металл представляет собой сплав из железа и углерода с содержанием углерода от 0,02 до 2,1%. Черные металлы включают чугуны и стали и находят применение в строительстве, машиностроении, производстве инструментов и оборудования, а также в военной технике и боеприпасах. Сдача черных металлов на переработку может привести к прибыли. Стоимость черного металлолома зависит от типа металла, его состояния, размера и чистоты.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в декабре.

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Интересные факты о чермете

Ядро Земли, по современным научным теориям, состоит из железа и никеля, находясь под огромным давлением и оставаясь в твердом состоянии даже при высоких температурах.

Другие интересные факты:

  • Переработка металлов является эффективным методом экономии энергии и уменьшением воздействия на окружающую среду. Например, переработка стали может экономить до 70% энергии, необходимой для производства нового металла из железной руды.
  • Носовая часть военного транспортного корабля USS New York изготовлена из стали, извлеченной из обломков Всемирного торгового центра, как символ памяти о теракте 11 сентября.
  • После ядерных испытаний уровень фонового излучения Земли увеличился, что влияет на свойства современной стали, изготовленной в эпоху ядерных испытаний.
  • Первый крупный объект, построенный из стали, был мост ИДС, спонсируемый Андреем Карнеги.

Как правильно сдавать металлолом

Источником производства черных металлов служит железная руда, однако ее запасы ограничены, а процессы добычи и обработки требуют значительных временных и энергетических затрат. Кроме того, следует учитывать, что эти процессы также оказывают негативное влияние на окружающую среду.

Таким образом, сдача металлолома в пункты приема вторичного сырья может оказаться чрезвычайно полезной. Путем переработки ранее использованных металлических изделий можно не только сократить экологический ущерб, но и заработать неплохие деньги.

Для подготовки лома к сдаче рекомендуется:

  • Рассортировать лом на черные и цветные металлы.
  • Отделяйте нержавеющую сталь от углеродистой.
  • Разбирать сложные изделия с неметаллическими частями.
  • Очищать лом от загрязнений, таких как ржавчина, теплоизоляция и асбест.
  • Разрезать длинномерные конструкции для облегчения транспортировки.
  • Сдавать большое количество металлолома одновременно для повышения цены сырья.

Цены на металлолом 1 кг черных металлов в Украине по состоянию на 31 декабря

  • Киевская область — от 2 грн до 3,5 грн
  • Винницкая область — от 3 грн до 4 грн
  • Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн
  • Житомирская область — от 3 грн до 4,5 грн
  • Закарпатская область — от 2,5 грн до 4 грн
  • Запорожская область — от 3 грн до 4,5 грн
  • Ивано-Франковская область — от 2,5 грн до 4 грн
  • Кировоградская область — от 3 грн до 4,5 грн
  • Львовская область — от 3 грн до 4,5 грн
  • Николаевская область — от 4 грн до 6 грн
  • Одесская область — от 4 грн до 5,5 грн
  • Полтавская область — от 3 грн до 5 грн
  • Сумская область — от 4 грн до 4,5 грн
  • Тернопольская область — от 3 грн до 4 грн
  • Харьковская область — от 3 грн до 6 грн
  • Хмельницкая область — от 3 грн до 4 грн
  • Черкасская область — от 2,5 грн до 4 грн
  • Черновицкая область — от 3 грн до 4,5 грн
  • Черниговская область — от 3 грн до 5 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в декабре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на латунь и золото в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.

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