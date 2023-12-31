Цены на металлолом черного металла в Украине 31 декабря 2023 года

Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета 31 декабря
Черный металл представляет собой сплав из железа и углерода с содержанием углерода от 0,02 до 2,1%. Черные металлы включают чугуны и стали и находят применение в строительстве, машиностроении, производстве инструментов и оборудования, а также в военной технике и боеприпасах. Сдача черных металлов на переработку может привести к прибыли. Стоимость черного металлолома зависит от типа металла, его состояния, размера и чистоты.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в декабре.
Интересные факты о чермете
Ядро Земли, по современным научным теориям, состоит из железа и никеля, находясь под огромным давлением и оставаясь в твердом состоянии даже при высоких температурах.
Другие интересные факты:
- Переработка металлов является эффективным методом экономии энергии и уменьшением воздействия на окружающую среду. Например, переработка стали может экономить до 70% энергии, необходимой для производства нового металла из железной руды.
- Носовая часть военного транспортного корабля USS New York изготовлена из стали, извлеченной из обломков Всемирного торгового центра, как символ памяти о теракте 11 сентября.
- После ядерных испытаний уровень фонового излучения Земли увеличился, что влияет на свойства современной стали, изготовленной в эпоху ядерных испытаний.
- Первый крупный объект, построенный из стали, был мост ИДС, спонсируемый Андреем Карнеги.
Как правильно сдавать металлолом
Источником производства черных металлов служит железная руда, однако ее запасы ограничены, а процессы добычи и обработки требуют значительных временных и энергетических затрат. Кроме того, следует учитывать, что эти процессы также оказывают негативное влияние на окружающую среду.
Таким образом, сдача металлолома в пункты приема вторичного сырья может оказаться чрезвычайно полезной. Путем переработки ранее использованных металлических изделий можно не только сократить экологический ущерб, но и заработать неплохие деньги.
Для подготовки лома к сдаче рекомендуется:
- Рассортировать лом на черные и цветные металлы.
- Отделяйте нержавеющую сталь от углеродистой.
- Разбирать сложные изделия с неметаллическими частями.
- Очищать лом от загрязнений, таких как ржавчина, теплоизоляция и асбест.
- Разрезать длинномерные конструкции для облегчения транспортировки.
- Сдавать большое количество металлолома одновременно для повышения цены сырья.
Цены на металлолом 1 кг черных металлов в Украине по состоянию на 31 декабря
- Киевская область — от 2 грн до 3,5 грн
- Винницкая область — от 3 грн до 4 грн
- Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн
- Житомирская область — от 3 грн до 4,5 грн
- Закарпатская область — от 2,5 грн до 4 грн
- Запорожская область — от 3 грн до 4,5 грн
- Ивано-Франковская область — от 2,5 грн до 4 грн
- Кировоградская область — от 3 грн до 4,5 грн
- Львовская область — от 3 грн до 4,5 грн
- Николаевская область — от 4 грн до 6 грн
- Одесская область — от 4 грн до 5,5 грн
- Полтавская область — от 3 грн до 5 грн
- Сумская область — от 4 грн до 4,5 грн
- Тернопольская область — от 3 грн до 4 грн
- Харьковская область — от 3 грн до 6 грн
- Хмельницкая область — от 3 грн до 4 грн
- Черкасская область — от 2,5 грн до 4 грн
- Черновицкая область — от 3 грн до 4,5 грн
- Черниговская область — от 3 грн до 5 грн
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в декабре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.
Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.
Кроме того, мы писали о ценах на латунь и золото в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.
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